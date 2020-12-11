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اقتصاد

المصيلحي: رغيف الخبز المدعم أحد أهم أولويات وزارة التموين

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن رغيف الخبز هو  احد أهم ادوار وزارة التموين، لذلك يتم الاهتمام بتطوير منظومة الخبز المدعم والتي تبدأ من القمح والسعات التخزينية و الطحن والإنتاج، مشددًا على أهمية الحفاظ على رغيف الخبز المدعم للمواطنين بشكل آدمي.

وشدد أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل الي 5.5 شهر ، مؤكدا أنه تم تطوير خطين في مطحن إسكندرية التابع لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية، واضاف المصيلحي، أن عملية تخزين القمح ونقلها الي المطاحن و من ثم عملية الطحن تتم بشكل آلي بالكامل.

ومن ناحية اخرى قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تحويل  650 مكتبا تموينيا على مستوي الجمهورية الي مراكز متطورة وذلك من خلال منظومة التحول الرقمي.

واكد المصيلحي، خلال تفقده مكتب تمويني في منطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها، أن وزارة التموين من اولي الوزارات التي قامت بتحويل نحو 70٪ من خدماتها الي المنظومة الرقمية.

واضاف، أن مراكز خدمه المواطنين التي سيتم تطويرها ضمن المرحلة الثالثة، ستقوم بإصدار جميع الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطن وليس فقط الخدمات التموينية.

وأشار وزير التموين الي أنه جارى دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين.

كما تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة فرع الشركة العامة لتجارة الجملة في شركة النشا والخميرة بمحافظة الإسكندرية.

وقال الوزير, خلال الجولة التفقدية، إن الفرع يقوم بتوريد سلع تموينية بقيمة 8 ملايين جنيه شهريا وذلك لعدد 70 بقالا تموينيا و منفذ جمعيتي.

وطالب المصيلحي، من رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، أن يكون المخزون السلعي الاستراتيجي يكفي حتي 4 اشهر وليس 3 اشهر فقط، مشيدًا بالتطوير الذي تم تنفيذه في الفرع وذلك على مساحة 1300 متر.

وتم المرور على مخبز آلى كامل في مدينة بشاير الخير والاطمئنان على سير منظومة الخبز ورضاء المواطنين على الخبز والثناء على جودته المتميزة، واشاد وزير التموين بجودة رغيف الخبز البلدى المدعم، وكذلك تم المرور على احد فروع المجمعات الاستهلاكية التي تقوم بصرف التموين وسلع نقاط الخبز، والسلع الحره وتوافر كافة السلع التموينية والاساسية للمواطنين باسعار وجودة تنافسية.

واكد أهمية الدور الكبير الذي يلعبه مشروع جمعيتي بعد ان وصل عدد منافذ المشروع الى ٦ الاف منفذ ليكون لدينا اكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة جنبًا الى جنب مع بدالي التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية.
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