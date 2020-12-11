ساعتان لمدة 6 أيام.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق ببني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف ، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار أيام الأسبوع القادم بدابة من الغد السبت 12 إلى الخميس 17 ديسمبر الجاري ،لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء ،مما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تغذيها تلك المغذيات .





وطبقا لبيان قطاع الكهرباء فإنه من المقرر فصل التيار يوم "السبت" عن مناطق: الأباصيري ، كورنيش النيل ، خلف حديقة عبد السلام عارف ، فيما يتم فصل الخدمة يوم "الأحد" عن منطقة الحميات، ويوم " الإثنين" عن شارع الروضة ومنطقة خلف الاستاد ، في حين يتم قطع التيار يوم "الثلاثاء" عن شارعي عبد السلام عارف وزمزم ، ويوم" الأربعاء" عن شارعي أحمد عرابي والروضة، ويوم " الخميس" عن حي بني سويف الجديدة وقصر الثقافة، وذلك لمدة ساعتين فقط من الساعة 6 إلى 8 صباحا على مدار الأيام المذكورة وبحسب الترتيب المُبين عاليه .





وإذ يتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة .





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استعرض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤية المحافظة للتنمية الاقتصادية المحلية ، والتي شملت عدد من القطاعات الاقتصادية منها قطاعات : الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والتصدير ، مؤكدا على بني سويف تمتلك في تلك القطاعات ميزات نسبية وتنافسية تجعلها من بني سويف محافظة واعدة وقبلة للاستثمار ومركزا تنمويا مهما ستعكس أثاره الإيجابية على المجتمع داخل المحافظة ، ورقما مهما في الاقتصاد القومي ضمن استراتيجية ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى بعض الميزات النسبية في كل قطاع على حدة ورؤية وخطة المحافظة في استثمارها على الوجه الأمثل ، وبعض المشروعات المنفذة بالفعل أو الجاري دراستها ،مستعرضا ذلك في قطاع الزراعة التي تمتلك فيه المحافظة مقومات عديدة ، من أهمها أن بني سويف منها يخرج 40 % من صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية ، وذلك ما يتم حاليا تبنى خطوات عملية ومشروعات للنهوض بالقطاع والوصول إلى مراحل متقدمة في التصنيع الزراعي لهذا النوع من خلال انشاء مدينة زراعية صناعية والتي حصلت فيها المحافظة على "مؤخرا " موافقة رئاسة مجلس الوزراء ، ويتم لقاء المستثمرين بالقطاع لبحث رؤى النهوض بها ، بجانب تشجيع النماذج الناجحة ودعمها



