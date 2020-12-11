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حوادث

حبس عصابة تخصصت في سرقة الشقق بالتجمع الأول

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة المساكن بالقاهرة.

وأمرت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل والوقائع التى ارتكبوها من قبل.

وكانت رجال الأمن تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالقاهرة، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

تلقى المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد الأشخاص قرر باكتشافه واقعة سرقة كمية من المصوغات وهاتفى محمول وخزينة بداخلها مبالغ مالية من داخل مسكنه بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى الهاتف المستولى عليه بحيازة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الفيوم "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

واعترف بتحصله على الهاتف من عامل، مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية" وأنه على علم بأنه من متحصلات واقعة سرقة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضُبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأن المسروقات لدى عميلته (ربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة) حيث تم ضبطها، وأقرت بقيامهما بالتصرف بالبيع فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائها، وتبين أن المشغولات الذهبية تم صهرها وتحويلها إلى ذهب خام واستخدامها فى تصنيع مشغولات ذهبية أخرى، وقدما مصوغات ذهبية بما يعادل قيمة المشغولات الذهبية المستولى عليها، كما تم ضبط الخزينة الحديدية المستولى عليها.

بتطوير مناقشتهما أقر المتهم الثانى بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".

وإعترف بارتكاب عدد (2) حوادث سرقات بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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