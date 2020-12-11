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أخبار البلد

وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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صدى البلد
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه بعد نجاح التجارب السريرية على لقاح كورونا الصني تم إجراء التطعيم في دولة الإمارات الشقيقة بعدما حصل على موافقة الطوارئ.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن مصر هي أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.

وتوجهت وزيرة الصحة بالشكر لدولة الإمارات الشقيقة على تعاونها مع مصر في الحصول على هذا اللقاح كما توجهت أيضا بالشكر لدولة الصين.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاح الصيني أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس،  و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأضاف مجاهد، أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

وتستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي
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