الوقاية 100%.. الصحة: لقاح كورونا يؤخذ بالكتف على جرعتين خلال 21 يوما.. موقع إلكتروني للتسجيل.. ستقدم بالمجان

ا لصحة: اللقاح الصيني يقي من فيروس كورونا بنسبة 86%

الصحة العالمية تخاطب الوزارات بتسجيل لقاح كورونا الآمن

بالرقم القومي.. مصادر بالصحة: موقع إلكتروني لتسجيل الحصول على لقاح فيروس كورونا

الأسبوع المقبل.. مصر تستقبل الدفعة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني لعلاج كورونا

الأطقم الطبية الأولى.. أول 3 فئات ستحصل على لقاح كورونا الصيني عقب وصوله لمصر

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال مجاهد إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

وقد استقبل مطار القاهرة استقبل أولى الشحنات من لقاح سينوفارم الصيني الساعة 11 مساء على طائرة قادمة من دولة الإمارات الشقيقة والتي يقدر عددها أكثر من 50 ألف جرعة، وسيتم بعدها إعلان لتفاصيل في مؤتمر صحفي الساعة 12 صباحا.







وأشارت مصادر أن باقي الشحنات ستصل تباعا والدفعة الثانية ستصل الأسبوع المقبل.

كما أكدت المصادر أنه تم إجراء تجارب مصرية صينية إماراتية على اللقاح وشاركت مصر في التجربة الإكلينيكية الخاصة باللقاح وتمت تجربته في مقر المصل واللقاح في مصر.







وأضافت المصادر أن اللقاح حصل على موافقة (طارئة) منذ شهرين بالإمارات ويتم استخدامه فيها بهذه الموافقة، وقررت مصر استخدام اللقاح بعد ثبوت فعاليته بنسبة 100% وحصوله على الموافقة النهائية بدولة الإمارات الشقيقة للتسجيل، وبالتالي مصر حصلت عليه.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يستقبل الشحنة في مطار القاهرة الدولي، كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفيري الصين والإمارات بالقاهرة، حيث من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي بالصالة الحكومية في المطار بالتزامن مع وصول شحنة اللقاحات.

وأثبتت تجربة اللقاح أنه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، ومن المقرر أن يتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا، ويليها شحنات قادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.

ويشارك في تجارب اللقاح من مصر 3 آلاف متطوع من أصل 45 ألف متطوع شاركوا في التجربة للقاحي شركة سينوفارم من مستوى عدة دول منها الإمارات التي بدأت في استخدام اللقاح لتطعيم شعبها.





وقالت مصادر بوزارة الصحة، إن الوزارة بصدد إنشاء موقع إلكتروني للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.







وأضافت المصادر، أن الموقع الإلكترونى المقرر إنشاؤه سيكون مخصصا فقط للتسجيل للحصول على اللقاح.







وتابعت المصادر، أنه سيتم تخزينه في مخازن فاكسيرا ويتم صرفه بشكل تتابعي وقالت المصادر إن الرقم القومى سيلعب دورا كبيرا في صرف اللقاح للأطقم الطبية.







وأوضحت المصادر أنه سيتم إغلاق موقع الإلكترونى الخاص بتسجيل خوض التجارب السريرية في مرحلتها الثالثة على لقاح كورونا المتعلق بشركة سينوفارم.

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن الوزارة استندت على موافقة الصحة العالمية في تسجيل لقاح سينوفارم الصيني اضطراريا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر، أن منظمة الصحة العالمية خاطبت وزارات الصحة المختلفة بتسجيل أقرب لقاح يثبت مأمونيته اضطراريا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

فيما قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، إن اللقاح الصيني سينوفارم الخاص بفيروس كورونا، هو نفس اللقاح الذي اجري عليه التجارب السريرية في مصر.

وأكد عنان لـ"صدي البلد" أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وأوضح أن من أهم مميزات اللقاح الصيني سينوفارم الخاص بفيروس كورونا، حفظه في درجة حرارة ما بين سالب 2: 8 درجة مئوية وهذه الخاصية متوافرة في مصر.

وأضاف عنان أن ذلك بعكس لقاح فايزر وموديرنا اللذين يحتاجان لدرجة حرارة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية، وسالب 20 درجة مئوية وهذه التكنولوجية غير متوافرة في كثير من دول العالم.

وأوضح خبير الأوبئة، أن درجة الفعالية الخاصة باللقاح الصيني سينوفارم عالية، حيث أصيب حوالي 150 شخصا من المشاركين في التجربة الدولية و تلقوا اللقاح الوهمي وليس الأصلي سينوفارم.

وأضاف عنان، أن الذين تلقوا اللقاح لم يصب أي منهم بالفيروس كونه واقيا من الإصابة.

وأفاد خبير الأوبئة، بأن تكنولوجية اللقاح الصيني تعتمد على الحقن بجرعات بفيروس ضعيف أو ميت، تعمل على تحفيز الأجسام المضادة بالجسم ضد الفيروس لمقاومته وتكوين أجسام مضادة، وهذا الفيروس الضعيف لا يشكل أي خطورة على من يحقن به.

وأكد أن اللقاح الصيني يعطى منه جرعتان لكل شخص طوال 21 يومًا، ويحقن به جميع المواطنين باستثناء من لديه موانع طبية مثل الذين لديهم حساسية من اللقاح.