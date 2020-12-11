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منوعات

عادة حاولت الإقلاع عنها.. سيدة تنشر وجبات تصنعها لزوجها أثارت الجدل.. صور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
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مريم صليب
التعبير عن الحب و الامتنان لا يحتاج الكثير من التكلفة، ربما يكون موقف بسيط أو كلمة طيبة رقيقة تهون على الطرف الآخر متاعب و مشاكل اليوم خارج المنزل، فيعود إلى بيته في نهاية اليوم ليجد شخصا ما يحيطه بكلمات رقيقة تعبر له عن شعوره بالحب تجاهه، فإن الكلمة الطيبة و الأسلوب الراقي قد يكونا السبب الأساسي في في تكوين أسرة سعيد .

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة تراسي تريلور البالغة من العمر أكثر من 60 عاما، نشرت عبر صفحتها الشخصية صور لوجبات تصنعها لزوجها أثارت الجدل بين الرواد و تساءلوا عن سبب تقديم تراسي للوجبات بتلك الطريقة . 

نشرت تراسي وجبات تصنعها يوميا منذ أكثر من 40 عاما لزوجها أثناء ذهابه إلى عمله في الصباح، و كل شطيرة تأكل منها قضمة واحدة، الأمر الذي أثار إعجاب الرواد وتساءلوا عن سبب القضمة الموجودة في كل وجبة و كيف يتقبل الزوج أن يتناول الطعام بتلك الطريقة . 

أوضحت السيدة تراسي أنها كانت تعمل مع زوجها في مدرسة واحدة حينما كانوا في مرحلة الشباب ، و علمت حينها أن أحد أهم اشكال التعبير عن الحب هي مشاركة الحبيب أي شئ يقوم به . 

قررت تراسي أن تشارك زوجها أي شئ حتى و إن لم يكن بجانبها، فكانت تحضر له الطعام يوميا في الصباح و المساء؛ فحدث يوما و تأخر على وجبة العشاء و غلبها النعاس فأخذت قضمة من طعامه و نامت . 

سأل زوج تراسي في الصباح "من تناول من طعامي" ، فجاوبت بكل هدوء" أحببت أن اشاركك في طعامك لأخبرك أني بجانبك دائما" ، و منذ ذلك الحين لا يتناول الزوج أي طعام قبل أن تتنال تراسي قضمة منه . 

أعجب عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي بفقصى تراسي و زوجها، و نشروا الصور الخاصة بالطعام الذي تقدمه تراسي لزوجها و سجلت آلاف الإعجابات بمنشورها الملئ بالحنان و الحب. 

عادة حاولت الإقلاع عنها.. سيدة تنشر وجبات تصنعها لزوجها أثارت الجدل.. صور
عادة حاولت الإقلاع عنها.. سيدة تنشر وجبات تصنعها لزوجها أثارت الجدل.. صور
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