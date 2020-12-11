عادة حاولت الإقلاع عنها.. سيدة تنشر وجبات تصنعها لزوجها أثارت الجدل.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة تراسي تريلور البالغة من العمر أكثر من 60 عاما، نشرت عبر صفحتها الشخصية صور لوجبات تصنعها لزوجها أثارت الجدل بين الرواد و تساءلوا عن سبب تقديم تراسي للوجبات بتلك الطريقة .





نشرت تراسي وجبات تصنعها يوميا منذ أكثر من 40 عاما لزوجها أثناء ذهابه إلى عمله في الصباح، و كل شطيرة تأكل منها قضمة واحدة، الأمر الذي أثار إعجاب الرواد وتساءلوا عن سبب القضمة الموجودة في كل وجبة و كيف يتقبل الزوج أن يتناول الطعام بتلك الطريقة .





أوضحت السيدة تراسي أنها كانت تعمل مع زوجها في مدرسة واحدة حينما كانوا في مرحلة الشباب ، و علمت حينها أن أحد أهم اشكال التعبير عن الحب هي مشاركة الحبيب أي شئ يقوم به .





قررت تراسي أن تشارك زوجها أي شئ حتى و إن لم يكن بجانبها، فكانت تحضر له الطعام يوميا في الصباح و المساء؛ فحدث يوما و تأخر على وجبة العشاء و غلبها النعاس فأخذت قضمة من طعامه و نامت .





سأل زوج تراسي في الصباح "من تناول من طعامي" ، فجاوبت بكل هدوء" أحببت أن اشاركك في طعامك لأخبرك أني بجانبك دائما" ، و منذ ذلك الحين لا يتناول الزوج أي طعام قبل أن تتنال تراسي قضمة منه .





أعجب عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي بفقصى تراسي و زوجها، و نشروا الصور الخاصة بالطعام الذي تقدمه تراسي لزوجها و سجلت آلاف الإعجابات بمنشورها الملئ بالحنان و الحب.





التعبير عن الحب و الامتنان لا يحتاج الكثير من التكلفة، ربما يكون موقف بسيط أو كلمة طيبة رقيقة تهون على الطرف الآخر متاعب و مشاكل اليوم خارج المنزل، فيعود إلى بيته في نهاية اليوم ليجد شخصا ما يحيطه بكلمات رقيقة تعبر له عن شعوره بالحب تجاهه، فإن الكلمة الطيبة و الأسلوب الراقي قد يكونا السبب الأساسي في في تكوين أسرة سعيد .