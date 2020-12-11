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رياضة

هل ينتقل مسعود أوزيل إلى النصر السعودي؟.. تقرير إنجليزي يكشف

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت عددا من التقارير الصحفية الإنجليزية أن النجم الألماني مسعود أوزيل بات قريبا من الرحيل عن فريقه أرسنال خلال الفترة القادمة مرجحا كافة النصر السعودي للتعاقد معه.

ونشر موقع "90 min" الانجليزي تقريرا يتحدث فيه عن مصير الألماني مسعود أوزيل بعد تراجع دوره وإبعاده عن التشكيل الأساسي لفريق أرسنال.

ويعد النصر هو الآخر وجهة محتملة لأوزيل حيث رفض اللاعب خلال الانتقالات الصيفية العرض المقدم إليه من النادي السعودي لأنه كان يفضل الاستمرار مع أرسنال من أجل حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

وأكد الموقع الانجليزي أن نادي النصر قد يعود لمفاوضة أوزيل مجددًا بعد أن تأكد اللاعب من قرب انتهاء مسيرته بقميص النادي اللندني.

كما يرتبط مسعود أوزيل بالانتقال إلى باشاك شهير التركي ليعوض رحيل لاعب الوسط بيركاي أوزكان.

وكان النصر قريبًا من كتابة أسوأ تاريخ له في دوري المحترفين بتذيل الترتيب المركز الأخير بنهاية الجولة السابعة، حيث كان متأخرًا أمام الاتفاق بثنائية نظيفة، حتى الدقيقة 89 ليقلص الفارق ويدرك التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+9، وينجو من الهزيمة الثالثة على التوالي والسادسة في الدوري.

ويحتل النصر حاليا المركز الـ15 وقبل الأخير بدوري المحترفين السعودي، برصيد 4 نقاط.

ويأتي ذلك بعدما خاض النصر، 7 مباريات هذا الموسم حتى الآن، وحقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل مثلها، بينما تلقى 5 هزائم لأول مرة منذ موسمين، حيث خسر 8 مباريات في الدوري، خلال الموسمين الماضيين، بواقع 4 هزائم في كل موسم.

وتعتبر نتائج النصر هذا الموسم، هي الأسوأ للفريق منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين بشكل عام في 1974.
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