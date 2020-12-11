هل ينتقل مسعود أوزيل إلى النصر السعودي؟.. تقرير إنجليزي يكشف

أكدت عددا من التقارير الصحفية الإنجليزية أن النجم الألماني مسعود أوزيل بات قريبا من الرحيل عن فريقه أرسنال خلال الفترة القادمة مرجحا كافة النصر السعودي للتعاقد معه.





ونشر موقع "90 min" الانجليزي تقريرا يتحدث فيه عن مصير الألماني مسعود أوزيل بعد تراجع دوره وإبعاده عن التشكيل الأساسي لفريق أرسنال.





ويعد النصر هو الآخر وجهة محتملة لأوزيل حيث رفض اللاعب خلال الانتقالات الصيفية العرض المقدم إليه من النادي السعودي لأنه كان يفضل الاستمرار مع أرسنال من أجل حجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق.

وأكد الموقع الانجليزي أن نادي النصر قد يعود لمفاوضة أوزيل مجددًا بعد أن تأكد اللاعب من قرب انتهاء مسيرته بقميص النادي اللندني.

كما يرتبط مسعود أوزيل بالانتقال إلى باشاك شهير التركي ليعوض رحيل لاعب الوسط بيركاي أوزكان.



وكان النصر قريبًا من كتابة أسوأ تاريخ له في دوري المحترفين بتذيل الترتيب المركز الأخير بنهاية الجولة السابعة، حيث كان متأخرًا أمام الاتفاق بثنائية نظيفة، حتى الدقيقة 89 ليقلص الفارق ويدرك التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+9، وينجو من الهزيمة الثالثة على التوالي والسادسة في الدوري.



