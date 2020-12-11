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فن

بعد ظهورها بوزن زائد.. يسرا اللوزي تتصدر تويتر وتعليقات صادمة من الجمهور

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #يسرا_اللوزي بعد ظهورها بوزن زائد في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يسرا اللوزي اتغيرت اوي" و "‏يسرا اللوزي تخينة أو رفيعة جميلة في كل حالاتها ". 

وقال آخرون "‏يسرا اللوزي بقت قمر جدا لما تخنت" و "‏يسرا اللوزي بدون أى مقدمات كل مهرجان بتزيد 10 كيلو وزن و 10 كيلو حلاوة وطعامة وخفة دم". 


وظهرت الفنانة يسرا اللوزي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤٢ بوزن زائد بعد مرور فترة على وضعها لابنتها.

أثارت الفنانة يسرا اللوزي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة لها، نشرتها بنفسها عبر حسابها في انستجرام.

وتساءل البعض حول حقيقة حمل الفنانة يسرا اللوزي مرة ثانية، بعد عدة شهور من إنجابها ابنتها الثانية نادية، التي أنجبتها في شهر مايو الماضي، أما سبب التساؤل بروز انتفاخ بسيط في البطن، ظهر من خلال الفستان الأسود الذي ارتدته.

وتساءل آخرون حول إجراء الفنانة يسرا اللوزي عملية تجميل في أنفها، وهي العملية التي أكد كثيرون من رواد السوشيال، أن الفنانة أجرتها وغيرت تماما من شكلها.

وقارن الرواد بين صور لـ يسرا اللوزي قبل عملية التجميل وبعدها، وشاركوا صورا لها قبل وبعد للتأكيد على ما يقولون، وسط تأكيد من البعض، وتشكيك من البعض الآخر في إجراء العملية من عدمه.



ونفت  اللوزي من قبل، أكثر من مرة، إجراء أي عمليات التجميل، وهو ما أعادت التأكيد عليه اليوم، مؤكدة أن الإضاءة هي التي أعطت إيحاء بوجود تغيير في الأنف، وهذا غير صحيح.

كما نفى مصدر مقرب من يسرا اللوزي أيضا قصة حملها، مؤكدا أنها ليست حامل، ولكن ستايل الفستان وشكله هو الذي أعطى إيحاء الانتفاخ عند البطن،.

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