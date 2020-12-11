مكاسب بالجملة.. صحيفة كويتية تتغنى بعودة الرحلات الجوية مع مصر وتعدد فوائد بلادها من الطيران المباشر

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن الفوائد التي ستعود علي دولة الكويت جراء عودة الطيران المباشر مع الدولة المصرية حيث تحمل منافع اقتصادية كبيرة لشركات الطيران الوطنية، فضلا عن تسهيل عمليات السفر للمصريين المتواجدين في الكويت ولديهم الرغبة في السفر لقضاء إجازة سنوية في هذا التوقيت من العام بعد مرور نحو 10 أشهر على انتشار جائحة كورونا وحالات الإغلاق الكاملة والتشدد في السفر.





ورصدت الصحيفة نقلا عن مصادرها المسؤولة عددا من المزايا لتشغيل الطيران بين البلدين حتى في حالة الرحلات المغادرة من الكويت فقط.





وأشارت الصحيفة إلي أن أولى هذه المزايا تتمثل في بدء انتظام رحلات الطيران بين البلدين واستفادة شركات الطيران الوطنية من التشغيل وخدمة آلاف المصريين الراغبين في العودة بجانب إمكانية استغلال الفرصة في تحويل مطار الكويت الى مركز للترانزيت لخدمة الدول المجاورة للقادمين من مصر والراغبين في السفر الى قطر والإمارات وبعض الدول المجاورة، وبالتالي فإن الرحلات القادمة من مصر لن تكون فارغة من الركاب.





وأفادت الصحيفة الكويتية بأنه لم تعد خدمات شركات الطيران الوطنية في البلدين تقتصر على نقل المسافرين من نقطة سفرهم من مصر، بل سيتوسع نشاط النقل الجوي ضمن شبكتها لتنقل المسافرين من نقطة سفرهم إلى وجهتهم النهائية عبر ربطهم بمركزها في الكويت.





وذكرت ان الميزة الأخرى التي ستعود علي الكويت هي تنشيط عملية التجارة والبضائع بين البلدين وعدم الاعتماد الكامل على طائرات الشحن الجوي بالإضافة الي التخفيف على كاهل الأسر المصرية في العودة الى بلدانهم بتكلفة مالية مناسبة بدلا من التكلفة العالية التي يتحملونها بالتزامن مع تحاليل الفحص الخاصة بفيروس كورونا والتي تصل الى ما بين 20 و40 دينارا للراكب الواحد.





وأشارت الصحيفة الي ان عودة الطيران المباشر سيساهم أيضا في تحويل الاستفادة الكاملة من الطيران والحجر المؤسسي الصحي الى الجهات الكويتية والمصرية بدلا من استفادة دول وسيطة من رحلات الترانزيت.





وقالت الصحيفة أيضا : نظرا لعدم تشغيل الرحلات المباشرة بين الكويت ومصر خلال الاشهر الماضية، فإن شركات الطيران الاقليمية استحوذت على حصة سوقية كبيرة في نقل المسافرين من الكويت عبر المطارات التي تشغل منه هذه الشركات.





كما عمدت الصحيفة للإشارة الي ان العودة بين البلدين ستعمل علي توفير الوقت والجهد للمسافرين من الكويت الى مصر بدلا من الانتظار لساعات في مطار الدولة الوسيطة (الترانزيت)، واستفادة المسافر من زيادة الوزن.





ولم تغفل الصحيفة أيضا استفادة الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات المصرية من الذهاب والعودة بشكل مباشر، وفتح مجال للراغبين في السياحة بمصر.



