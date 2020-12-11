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أخبار البلد

مصر تستطيع بشبابها.. طالبات مدرسة المتفوقين يبتكرن مشروعين عن الزراعة الذكية ومعالجة المياه

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
زار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مدرسة المتفــوقــين للعــلوم والتكنولوجيا للبنات بالمعادي ترافقه الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات.

وإلتقى الدكتور عبد العاطى بعدد من طالبات المدرسة وتفقد مشروع بحثي من إبداع الطالبات عن تطوير آلية ذكية لخدمة منظومة الري والزراعة من خلال مشروع "الزراعة الذكية والمناخ" إعتمادًا على تكنولوجيا الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء واستخدام  تقنيات الري الذكي لمساعدة صغار المزارعين في إدارة أعمال الري من خلال توفير بيانات عن رطوبة وملوحة التربة وربطها بالبيانات المناخية لإختيار نظام الري المناسب بما يحقق زيادة الانتاجية الزراعية وترشيد إستخدام المياه.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى مشروع بحثي آخر عن معالجة المياه إعتمادًا علي دمج الطرق البيولوجية والكيمائية في اعمال المعالجة ، حيث يتم إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة باستخدام طحالب خيطية دقيقة تسمى سبيرولينا كمرحلة اولي ثم استخدام مادة تلبد وتعويم الهواء المذاب كمرحلة ثانية.

ورحب الدكتور عبد العاطى بإستقبال الطالبات بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة لتمكينهم من التطبيق العملي للمشروعات البحثية المقترحة فى ضوء ما يمتلكه المركز من بنية تحتية ونماذج محاكاة تساعد في إختبار أداء المشروعات.

وأثنى الدكتور عبد العاطى على جهود الطالبات و وعيهن بالتحديات المائية والبيئية التي تواجهها مصر ، داعيًا طالبات المدرسة لبذل المزيد من الجهد في التحصيل المعرفي والبحث العلمي وتوجيه الجهود فى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للمشاكل التى يواجهها قطاع المياه فى مصر ، مع الوعد بإستمرار مثل تلك الزيارات لتشجيع الشباب الواعد على بذل المزيد من الجهد لما فيه صالح الوطن.
مصر تستطيع بشبابها.. طالبات مدرسة المتفوقين يبتكرن مشروعين عن الزراعة الذكية ومعالجة المياه
مصر تستطيع بشبابها.. طالبات مدرسة المتفوقين يبتكرن مشروعين عن الزراعة الذكية ومعالجة المياه
مصر تستطيع بشبابها.. طالبات مدرسة المتفوقين يبتكرن مشروعين عن الزراعة الذكية ومعالجة المياه
مصر تستطيع بشبابها.. طالبات مدرسة المتفوقين يبتكرن مشروعين عن الزراعة الذكية ومعالجة المياه
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