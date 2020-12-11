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اقتصاد

رئيسا هيئتى الاستثمار بمصر والعراق يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:10 ص
رئيسا هيئتى الاستثمار
رئيسا هيئتى الاستثمار بمصر والعراق
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علياء فوزي
استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  سها نجار، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق الشقيقة، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والعمل على تشجيع مجتمعات الاعمال على إقامة مشروعات مشتركة، وذلك في إطار متابعة نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة،  التي عقدت ببغداد خلال الفترة من 28-31 أكتوبر 2020.

وتم خلال اللقاء استعراض التجربة المصرية في تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتباحث حول  تبادل الخبرات الفنية بين هيئتي الاستثمار في البلدين في هذا الشأن.  

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ورحب المستشار محمد عبد الوهاب بالتعاون المشترك والمستمر مع الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق معربًا عن استعداد الهيئة لتدريب عدد من الكوادر العراقية في مصر على الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار،  من خلال مراكز خدمات المستثمرين.  

كما أكد على ضرورة العمل المشترك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات العراقية المختلفة، حتى يتسنى تعميمها على الشركات المصرية المهتمة بتنفيذ مشروعات لها بالعراق. 

وشملت الزيارة التعرف على الخدمات المقدمة للشركات من قبل مركز خدمات المستثمرين الرئيسي، فضلا عن تفقد المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر،  وزيارة عدد من المشروعات بها والتعرف على آليات سير العمل داخل المنطقة.

وفي نهاية الزيارة أشادت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية بالتجربة المصرية، وما حققته جمهورية مصر العربية من نجاحات في الحفاظ على المشروعات القائمة في ظل جائحة فيروس كورونا والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
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