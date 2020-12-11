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تعليم

جامعة حلوان: انتخابات اتحاد الطلاب شهدت إقبالا كثيفا من الطلاب على الترشح

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن عدد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بلغ، 818 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة.


وقد أوضحت إدارة الجامعة أن كليات استعدت لإجراء الانتخابات الطلابية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ وذلك من خلال التباعد الاجتماعي ومنع التكدسات الطلابية، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وصرح الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس جامعة حلوان انه  بلغ إجمالي عدد الطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية حوالي 818 طالبا وطالبة (منهم 477 طالبا, و341 طالبة).


و نوه الى  أنه كان هناك إقبالا من الطلاب في معظم الكليات على الترشح للانتخابات الطلابية ، ما يعكس مدى وعي الطلاب بالمشاركة والتفاعل مع جميع أنشطة الجامعة، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل، وقد تم تقديم التسهيلات اللازمة لكل الطلاب لتمكينهم من المشاركة في العملية الانتخابية . 


يتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، بحيث يتم تلقي طلبات الطعون يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020،  ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 ، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020.

وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق  24 ديسمبر 2020.


وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، ودنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، وأحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.
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