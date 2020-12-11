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أخبار العالم

جوا وبحرا.. خروقات إسرائيلية خطيرة لحدود لبنان

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:45 م
الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أحمد محرم
أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانًا أعلنت فيه أنه "بتاريخ أمس الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 اعتبارا من الساعة 09،45 ولغاية الساعة 23.15 تم تسجيل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة لإسرائيل، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وفي بيان منفصل ذكرت قيادة الجيش اللبناني أن "زورق حربي تابع لإسرائيل، بتاريخ 10 / 12 / 2020 عند الساعة 16.34، خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 مترا ولمدة خمس دقائق.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، أمس الخميس، إن واشنطن تريد بيروت بلدًا مستقرًا ومستقلًا ويسجل نجاحات في تطوير وتحديث اقتصاده ليكون قويًا.

وأضافت شيا، خلال زيارتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، أن بلادها تدعم القطاع الخاص اللبناني وتشجع الاقتصاد.

وأشارت إلى أن واشنطن قدمت الكثير من المساعدات العينية لتشجيع القطاعات المنتجة لا سيما وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.

ولفتت إلى أن المؤتمر الدولي جاهز لتقديم الدعم المطلوب، لكن الإصلاحات ضرورية، وكذلك الحكومة التي تسهر على تطبيق هذه الإصلاحات.

وأكدت أن البلدين يتمتعان بعلاقات وطيدة وعضوية، ولا تستخف واشنطن بها أبدًا، كما تعمل على تمكين وتطوير علاقات التبادل التجاري بينهما، رغم وجود عوائق تواجه التطوير، ومنها الفساد، وغياب الشفافية، والفرص المساعدة على النهوض بالاقتصاد اللبناني.

ودعت السفيرة الأمريكية إلى إعادة النظر بالتشريعات والقوانين التي يجب أن تواكب متغيرات العصر الاقتصادية والاستثمارية.
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