برلماني: لقاح "سينوفارم" الصينى ضد كورونا يحقق استجابة مناعية سريعة





قال النائب، سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية إن وصول أولى شحنات اللقاح الصيني أرض مصر مساء أمس، أمر فى غاية الأهمية، وهذا بدوره يكلل دور مصر فى مواجهة الفيروس و الحفاظ على صحة المواطن المصري.





وأشار " المشد" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلي أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى شاركت فى عمل الكثير من الأبحاث والتجارب الدولية الخاصة بمواجهة الفيروس منذ بداية الجائحة ، مؤكدًا على أنه مع بداية توزيع المصل واستعماله كان لمصر السبق في ذلك، من خلال حجز كمية كبيرة منه ، وهذا دليل علي حرص القيادة السياسية و وزارة الصحة وكل المعنيين بالحكومة المصرية، علي استخدام كل ماهو جديد فى مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلي أن هذا المصل ومن خلال التجارب السريرية والتي أجُريت علي العديد من بينهم وزيرة الصحة والتي كانت من أول المتطوعين في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني، ثبت أنه يحقق استجابة مناعية كبيرة .





وتابع النائب حديثه قائلًا" المصاب بالفيروس سابقًا لن يكون ضمن الفئة التي ستحصل على المصل الصيني، وذلك لتكوينهُ أجسام مضادة فيما قبل، مؤكدًا على أنه سيكون هناك أولوية فى توزيع المصل وستكون الأولوية للطاقم الطبي، والذي يعد بمثابة خط الدفاع الأول ، إلى جانب الحالات الصعبة من مرضى الأورام والغسيل الكلوي.





جاء ذلك بعد أن قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أول شحنات لقاح «سينوفارم» لكورونا الصيني من الإمارات، مؤكدة أن الرئيس السيسي حرص على توفير لقاح كورونا للشعب المصري، ووضع الأزمة على الأجندة الرئاسية.





وأضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أول دفعات لقاح كورونا الصيني «سينوفارم»، إن اللقاح الصيني هو الذي أجريت عليه التجارب السريرية، مضيفة : «كنت من أول المتطوعين في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني».





وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه بفضل تضافر الجهود استطعنا استقبال اولى شحنات لقاح كورونا، موضحة أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب مع بعضها وخاصة شعب مصر والصين والإمارات .





وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية أجازت استخدام اللقاح الصيني في مصر، لافتة إلى أن اللقاح الصيني من الإمارات حصل على الموافقة النهائية من الإمارات، متابعة أنه تم إبرام عقد مع التحالف الدولي للقاحات والامصال للحصول على المزيد من اللقاحات .





وتوجهت الدكتورة هالة زايد، بالشكر إلى دولتي الإمارات والصين والتي عكست حجم الصداقة، مؤكدة أن علاقة صداقة تاريخية تجمع بين مصر والصين والإمارات.