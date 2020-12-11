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أخبار العالم

شاهد| إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي قبل 42 عاما

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:56 م
إيهود باراك
إيهود باراك
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سمر صالح
نشر إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، صورة تجمعه بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس، قبل 42 عاما.

وذكر باراك في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أنه التقى بالعاهل المغربي قبل 42 عاما في قصر والده الراحل، الملك الحسن الثاني، حيث كان الملك محمد السادس في الخامس عشر من عمره.

وأكد باراك أنه أحضر، حينئذ، هدية للملك محمد السادس، عبارة عن لعبة كمبيوتر من السبعينيات، وكانت صناعة إسرائيلية.

وهنأ باراك، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على إعلان توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط"
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