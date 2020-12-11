روسيا بدء عملية التطعيم الشاملة لمواطنيها ضد فيروس كورونا نهاية الأسبوع

تعهّد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم /الجمعة/ ببدء عملية التطعيم ضد فيروس "كورونا" على نطاق واسع في روسيا بنهاية الأسبوع.





وقال ميشوستين لمنتجي اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19": "يمكنني اليوم أن نفِي بالموعد النهائي والدفعات الأولى من اللقاحات أُرسلت إلى مناطق بالفعل، نقترب تدريجيا من النواتج المستهدفة"، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.





وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أمر في وقت سابق بأن تبدأ عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" في روسيا هذا الأسبوع.. وأمس، قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن أكثر من 6 آلاف شخص من المقيمين بالعاصمة الروسية قد حصلوا على اللقاح بالفعل، حيث تُمنح الأولوية في تلقي اللقاح للأطباء والمعلمين والعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية.



