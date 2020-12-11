أهم الأخبار.. جماهير الزمالك تعتدي على أيمن يونس فى أكتوبر.. هروب جماعي للوافدين من الكويت.. إصابة صالح جمعة بـ كورونا للمرة الثانية.. المخابرات العامة تنعى نبيل فاروق

نشر موقع صدى البلد الإخباري اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي



مجهولون يعتدون بالضرب على أيمن يونس ويهشمون زجاج سيارته

تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك للاعتداء من قبل مجهولين بعد أداء صلاة الجمعة بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر وتعرض لبعض الإصابات كما تحطم زجاج سيارته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رفض تحرير محضر بالواقعة ..أيمن يونس يروى تفاصيل اعتداء جماهير الزمالك عليه بعد صلاة الجمعة

روى أيمن يونس الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادي الزمالك تفاصيل اعتداء بعض من جماهير الزمالك عليه اليوم عقب أدائه صلاة الجمعة بالقرب من منزله بالسادس من أكتوبر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بسبب كورونا.. هروب جماعي للوافدين من الكويت

ذكرت وكالة "بلومبِرج" الإخبارية، في تقرير لها حول أوضاع الوافدين بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





5 حالات لزيادة المعاش و6 استثناءات للجمع بين المعاشات بالقانون الجديد

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد -الذي وافق عليه مجلس النواب في دورته الحالية وتم تطبيقه مطلع العام الجاري- أصحاب المعاشات والمستفيدين منه. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





جماهير الزمالك ضربته بالطوب.. تفاصيل ساعات رعب عاشها أيمن يونس بعد صلاة الجمعة

تعرض أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك للاعتداء من قبل مجهولين بعد أداء صلاة الجمعة بالقرب من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إصابة صالح جمعه لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد. اضغط هنا. . للمزيد من التفاصيل





قطع طريق الكورنيش.. إخلاء سبيل إبراهيم حسن بكفالة 20 ألف جنيه

أخلت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، سبيل الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بقطع طريق الكورنيش. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





التعليم: لا صحة لتغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تغيير نظام امتحانات الشهادة. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مجهول يفجر نفسه أثناء محاولة القبض عليه بروسيا وإصابة 6 أفراد من الأمن

. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. فجر شخص مجهول الهوية نفسه اليوم/الجمعة/ خلال محاولة قوات الأمن الروسية منعه من دخول منطقة تجري بها عمليات تفتيش بجمهورية.





المخابرات العامة تنعي نبيل فاروق :أعماله جسدت بطولات أبناء الوطن

نعت المخابرات العامة المصرية، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مفيش بطانة.. رانيا يوسف تكشف عن مصمم فستانها الكارثي

كشفت الفنانة رانيا يوسف، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن مصمم الأزياء الذي صنع لها فستانها المثير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



