قطع طريق الكورنيش.. إخلاء سبيل إبراهيم حسن بكفالة 20 ألف جنيه

أخلت نيابة الرمل أول بالإسكندرية ، سبيل الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بقطع طريق الكورنيش.





وطلبت النيابة سؤال شهود العيان حول الواقعة، وتحريات المباحث، وذلك على خلفية تسبب إبراهيم حسن في حادث تصادم أثناء قيادة سيارته بسيارة أخرى بمنطقة سان ستافانو بالإسكندرية.









يذكر أن اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النحدة، بوقوع حادث تصام سيارتين بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية وتعرض الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر السابق، لحادث مرورى أثناء قيادة سيارته.





وتدخل رجال المرور بالتدخل لرفع سيارة إبراهيم حسن، من موقع الحادث بعد المعاينة ووصلت سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقلت لاعب الأهلي والزمالك الأسبق لأحد المستشفيات القريبة.





وقد انتقل إبراهيم حسن لأحد المستشفيات بعد الحادثة، حيث أعلنت حالة إبراهيم حسن جيدة ومطمئنة ولا داعي للقلق عليه بعد خضوعه إلى بعض الفحوصات التي أثبتت استقرار حالته الصحية.





وتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة بالاتحاد السكندري، حديثا، بالتزامن مع إسناد مهمة المدير الفني لشقيقه حسام حسن.





وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفة مساء أمس استعدادًا لخوض أولى مباريات بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.





وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق بالتركيز الجيد أثناء خوض التدريبات من أجل تخطي كافة الأزمات أثناء مواجهة نادي بيراميدز في أولى جولات الدوري المصري يوم السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي.



