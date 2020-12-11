ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قطع طريق الكورنيش.. إخلاء سبيل إبراهيم حسن بكفالة 20 ألف جنيه

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:11 م
ابراهيم حسن
ابراهيم حسن
Advertisements
أحمد بسيوني
أخلت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، سبيل الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، إثر اتهامه بقطع طريق الكورنيش.

وطلبت النيابة سؤال شهود العيان حول الواقعة، وتحريات المباحث، وذلك على خلفية تسبب إبراهيم حسن في حادث تصادم أثناء قيادة سيارته بسيارة أخرى بمنطقة سان ستافانو بالإسكندرية.


يذكر أن اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النحدة، بوقوع حادث تصام سيارتين بمنطقة لوران بكورنيش الإسكندرية وتعرض الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر السابق، لحادث مرورى أثناء قيادة سيارته.

وتدخل رجال المرور بالتدخل لرفع سيارة إبراهيم حسن، من موقع الحادث بعد المعاينة ووصلت سيارة إسعاف لموقع الحادث ونقلت لاعب الأهلي والزمالك الأسبق لأحد المستشفيات القريبة.

وقد انتقل إبراهيم حسن لأحد المستشفيات بعد الحادثة، حيث أعلنت حالة إبراهيم حسن جيدة ومطمئنة ولا داعي للقلق عليه بعد خضوعه إلى بعض الفحوصات التي أثبتت استقرار حالته الصحية.

وتولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة بالاتحاد السكندري، حديثا، بالتزامن مع إسناد مهمة المدير الفني لشقيقه حسام حسن.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريبات مكثفة مساء أمس استعدادًا لخوض أولى مباريات بطولة الدوري المصري للموسم الجديد.

وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري لاعبي الفريق بالتركيز الجيد أثناء خوض التدريبات من أجل تخطي كافة الأزمات أثناء مواجهة نادي بيراميدز في أولى جولات الدوري المصري يوم السبت المقبل باستاد الدفاع الجوي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يحصل على خدمات رزاق سيسيه للموسم الرابع

وكيل رزاق سيسيه يشكوه لاتحاد الكرة | اعرف السبب

تعرف على الحالة الصحية لإبراهيم حسن بعد تعرضه لحادث سير في الإسكندرية

رئيس الاتحاد السكندري يزور إبراهيم حسن عقب تعرضه لحادث

بعد حادث الكابتن إبراهيم حسن بالإسكندرية.. تعرف على مواصفات وسعر سيارته |صور

بعد نجاته من الموت .. شاهد أول ظهور لـ إبراهيم حسن داخل المستشفى

ترشيحاتنا

إسعاد يونس تستضيف بيتسو موسيماني فى "صاحبة السعادة ".. شاهد

مراهق يترك رسالة مؤثرة قبل انتحاره بشكل مأساوي.. صور

قطع طريق الكورنيش.. إخلاء سبيل إبراهيم حسن بكفالة 20 ألف جنيه

الفرعون المدفعجي.. شاهد أهداف محمد النني الـ3 مع أرسنال

قبل ما نقفل 2020.. مصر على موعد مع ظاهرة فلكية جديدة منتصف ديسمبر

هجوم شديد على طارق الشيخ والأبلة فاهيتا بعد غناء القاضية ممكن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مبتكرة لإعادة الأشياء القديمة إلى جديدة.. وفري فلوسك

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة