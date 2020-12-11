المخابرات العامة تنعي نبيل فاروق :أعماله جسدت بطولات أبناء الوطن

نعت المخابرات العامة المصرية، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء.





وأكدت المخابرات العامة، في نعيّها الذي نشرته جريدة الأهرام، في عددها الصادر، الجمعة، أن الكاتب نبيل فاروق أثرى وجسّد بأعماله الروائية العديد من البطولات لأبناء الوطن.





ودعت المخابرات العامة، المولى عز وجل أن يتغمد الكاتب نبيل فاروق بواسع رحمته، ولأسرته خالص العزاء.



