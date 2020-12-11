ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المخابرات العامة تنعي نبيل فاروق :أعماله جسدت بطولات أبناء الوطن

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:45 م
الكبير نبيل فاروق
الكبير نبيل فاروق
Advertisements
صدى البلد
نعت المخابرات العامة المصرية، بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي وافته المنية أول أمس الأربعاء.

وأكدت المخابرات العامة، في نعيّها الذي نشرته جريدة الأهرام، في عددها الصادر، الجمعة، أن الكاتب نبيل فاروق أثرى وجسّد بأعماله الروائية العديد من البطولات لأبناء الوطن.

ودعت المخابرات العامة، المولى عز وجل أن يتغمد الكاتب نبيل فاروق بواسع رحمته، ولأسرته خالص العزاء.

وتوفى الكاتب والروائى الدكتور "نبيل فاروق رمضان" أول أمس الأربعاء، إثر أزمة قلبية، وشيعت الجنازة ظهر أمس الخميس، من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، وسط حضور لافت لشخصيات بارزة من السياسيين والكتاب.

واشتهر نبيل فاروق بالأدب البوليسي والخيال العلمي، حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة، كما قدم مسلسل "العميل 1001" الذى قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

وكانت أولى الجوائز التى حصل عليها الراحل من قصر ثقافة طنطا عن  قصة "النبوءة"، وذلك في عام 1979، والتي أصبحت فيما بعد القصة الأولى في سلسلة كوكتيل 2000 م.

النجاح الكبير لنبيل فاروق كان عام 1984 حين ما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء أصغر جاسوس في العالم".

وابتكر نبيل فاروق، شخصية أدهم صبري، حين ما قابل ضابط مخابرات مصري، ومنها ذاع صيت الشخصية وحققت نجاحا كبيرا.
 
المخابرات العامة تنعي نبيل فاروق :أعماله جسدت بطولات أبناء الوطن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قدمت للمهنة الكثير.. نقيب الصحفيين ينعى سامية زين العابدين

الغضبان ناعيا الفنان محمود ياسين: وداعا ابن بورسعيد

أكاديمية البحث العلمي تنعى بخالص الحزن والأسى العالمة الجليلة فرخندة حسن

عبد العال ينعى شقيق النائب سليمان العميري

شيخ الأزهر ينعى رئيس الوزراء البحريني

الوطنية للصحافة تنعى والدة سامح عبدالله

ترشيحاتنا

إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

أيمن يونس يتصدر تويتر بعد الاعتداء عليه بالضرب وتعرضه للإصابة

أحمد عيد عبد الملك عن الاعتداء على أيمن يونس: حاجة تقرف

عرفتوا اعتذرت ليه.. أحمد عيد يدافع عن طارق يحيى بعد قرار إيقافه

5 حالات لزيادة المعاش و6 استثناءات للجمع بين المعاشات بالقانون الجديد

كدمات وجروح وتهشيم زجاج.. أبرز مشاهد الاعتداء على أيمن يونس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مبتكرة لإعادة الأشياء القديمة إلى جديدة.. وفري فلوسك

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد إثارتها الجدل .. رانيا يوسف تنشر فيديو جديد لفستانها في ختام مهرجان القاهرة