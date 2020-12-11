في 3 نقاط.. خالد بيومي يضع روشتة إنقاذ الزمالك من الفوضى |خاص





وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن روشتة إنقاذ نادي الزمالك واضحة منذ زمن ، حيث من المفترض إبعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاكل معقبا: "هذا مستحيل".





وتابع: "لابد من الإبقاء والحفاظ على كل عناصر الفريق ، لكي يصبح نادي الزمالك المعروف الذي لا يتاثر برحيل إسم أو آخر مهما كان ".





واختتم: "كما لابد من عمل نظام إداري طويل المدى لقيمة نادي الزمالك حتى لا يتأثر مرة أخرى ، حيث من يعاني في النهاية هو الجمهور والفريق الكروي والكيان ".





ويذكر أن د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قام بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري رئيس محكمة الإستئناف ".

وضع المحلل الكروي الشهير خالد بيومي المتواجد بقنوات أبوظبي الرياضية، روشتة إنقاذ للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخروج من الأزمات التي تلاحق النادي مؤخرًا .