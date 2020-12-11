نائب محافظ أسوان: مساجد الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى

شهد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور محمد عزت مدير مديرية الأوقاف بأسوان وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بمحافظة أسوان، في إطار سلسلة الافتتاحات التي تشهدها وزارة الأوقاف من شهر سبتمبر 2020م حتى الآن .





وأدى نائب المحافظ ومدير الأوقاف صلاة الجمعة اليوم بمسجد العمدة بنبان بأسوان ، وقام الدكتور محمد عزت بأداء خطبة الجمعة بعنوان : “الحفاظ على المال وحتمية مواجهة الفساد”.





وأكد نائب المحافظ أن العمارة التي تشهدها المحافظة أكبر دليل على اهتمام الدولة بالصعيد وأن مساجد وزارة الأوقاف تشهد عمارة هندسية على أعلى مستوى، مؤكدًا أن الاهتمام بالصعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، التي تبني وتعمر في جميع المجالات.





كما أشاد بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لفتح المساجد , وبالتزام أبناء محافظة أسوان بهذه الإجراءات والضوابط الاحترازية لفيروس كورونا.





وشهدت إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا واسعًا في العام الحالي 2020م ، مع التخفيضات الهائلة التي يقدمها المجلس على إصداراته في سبيل الوفاء بمهمته في مجال نشر الفكر الإسلامي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف.





وببلغ إجمالي مبيعات المجلس من إصداراته هذا العام 2020م ما يزيد على مليون وستمائة ألف جنيه ، إضافة إلى مئات الإصدارات التي أهداها المجلس لبعض الجهات المعنية بالثقافة الإسلامية في الداخل والخارج.





كما بلغت إصداراته الجديدة خلال عام 2020م (15) مؤلفًا جديدًا ، و(26) مترجمًا إلى اللغات الأجنبية المختلفة.





الجزء 47 من موسوعة الفقه الإسلامي

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد الجزء السابع والأربعين من موسوعة الفقه الإسلامي، والذي يضم اثنين وعشرين مصطلحًا فقهيًّا وأصوليًّا.





ووجه الوزير بسرعة طباعة هذا الجزء، وأي أجزاء أخرى تكون قد نفدت من هذه الموسوعة الرصينة ؛ خدمة للدراسات الفقهية والأصولية .





جدير بالذكر أن هذه الموسوعة تصدر عن الإدارة المركزية للسيرة والسنة ولجنة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة أحمد علي طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، وإعداد باحثي الإدارة المركزية للسيرة والسنة ، تحت إشراف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .