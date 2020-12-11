طالب يقتل والده في المنصورة والسبب صادم

طعن والده بسلاح أبيض سكين؛ عقب مشادة بينهما بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. أقدم طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة على





وكان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفي المنصورة الدولي بوصول "عرفات ال. ا. م" 58 عاما، كهربائي، ومقيم شارع الترعة دائرة القسم، مصابا بجرح نافذ في الصدر من الناحية اليسرى، ادعاء تعدٍّ، والحالة العامة دون المتوسطة.



وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبسؤال زوجة المصاب وتدعى نجوى س. 46 عاما مدرسة ومقيمة بذات العنوان قررت بقيام نجلهما ويدعى طارق 21 عاما طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة ومقيم بذات العنوان بالتعدي علي والده بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض ” سكين مطبخ ” علي إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لطلب نجلها مبلغ مالي " ١٠٠ جنيه " من والده وعندما رفض منحه إياها قام باستلال سكين مطبخ وتعدى عليه عقب مشادة بينهم مما أحدث إصابته.





وأضافت زوجة المصاب بأن نجلهما مريض نفسي ويعاني من انفصام بالشخصية ويعالج طرف طبيب نفسى وقدمت ما يفيد ذلك.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.



وحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٦٦٩ لسنة ٢٠٢٠ قسم أول المنصورة وجار العرض النيابة العامة لمباشرة التحقيق.