ماذا يحدث بالجسم عند شرب ماء الشعير يوميا ؟

كشفت دراسة جديدة أن الشعير يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعد على الوقاية من الأمراض ونسف الدهون بطريقة سريعة.





ووفقا لموقع "novosti"، أن يتم الحفاظ على صحة الكائن الحي بكوب من ماء الشعير إذا تناولناه كل يوم، يحتوي الشعير على كمية كبيرة من الألياف، والتي لا يمكن إذابتها في الماء، لذلك فهي تساهم في تنظيم الكولسترول السيئ في الدم وحل مشاكل القلب والأوعية الدموية، وتسهم في تحسين الدورة الدموية وتطهير الأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن ماء الشعير فعال في عملية فقدان الوزن الصحي.



وفقًا لأحدث الأبحاث من جامعة لوند في السويد، فإن استخدام الشعير في النظام الغذائي يمكن أن يُظهر نتائج ممتازة في علاج السمنة وأمراض القلب والسكري على المدى القصير.

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ويأمل العلماء أن يبدأ الأشخاص في استخدام الشعير في نظامهم الغذائي كثيرًا في المستقبل، ويوصون باستبدال الأرز والبطاطس به، يستخدم الشعير المقشر، المعروف باسم gershla ، للاستهلاك البشري، حيث يؤدي طهي الشعير إلى إفراز المخاط الذي له تأثير مفيد على الجسم.



هذه الحبوب غنية بفيتامينات ب المعقدة والمغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك والبروتين والألياف الغذائية، وكل هذه الفوائد يمكن استخدامها في مشروب يسمى ماء الشعير، يمكن تناول هذا المشروب بمفرده، ويمكن استخدامه كإضافة إلى السلطات أو الشوربات أو الخضار المعالجة حراريًا.



ماء الشعير مدر للبول فعال ويساعد في الأداء الطبيعي والصحي للمسالك البولية، كما أن له تأثير إيجابي على وظائف الكلى وله تأثيرات مضادة للالتهابات، وهذه المياه رائعة أيضًا للوقاية من العدوى وهي خيار جيد للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن، كما يحتوي على الكثير من الألياف ويبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.

