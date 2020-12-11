ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف دابو يسجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:15 م
الهدف الاول
الهدف الاول
Advertisements
عبدالله هشام
أحرز نادي سيراميكا كليوباترا الهدف الأول له في الدوري الممتاز، في شباك الإنتاج الحربي.

واحتسب الحكم محمد يوسف ضربة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء لصالح سيراميكا كليوباترا امام منافسه الانتاج الحربي في المباراة المقامة علي ملعب الاول ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى الممتاز . 

وتقدم شريف دابو لتسديد ركلة الجزاء ويسددها على يمين حارس مرمي الانتاج الحربي ليعلن تقدم فريق سيراميكا كليوباترا 

وتألق حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي. 

كما تألق محمد الغندور حارس الانتاج الحربي في التصدي لكرة شريف دابو. 

وسنحت الفرصة الاول لسيراميكا كليوباترا للتسديد عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 13 ولكنه سددها خارج المرمي . 

سدد محمد توني لاعب سيراميكا كرة خطيرة على مرمي الانتاج ومرت بجانب القائم الايمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة 18 

اضاع محمد مسعد هجمة خطيرة ثانية على مرمى فريق الإنتاج الحربي بعد عرضية رائعة من رجب بكار في الدقيقة 21 

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي.

ويغيب  صالح جمعة عن قائمة المباراة وذلك لإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط في الدوري الممتاز، آملا في تحقيق أهداف المؤسسة العريقة في أول موسم في الدورى الممتاز.
شريف دابو يسجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز
شريف دابو يسجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز
شريف دابو يسجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز
شريف دابو يسجل أول أهداف سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بهدفي دابو وشادي حسين.. سيراميكا كليوباترا يفوز على الإسماعيلي وديا

سيراميكا كليوباترا يعلن قائمة مباراة الإنتاج الحربي في أولى مبارياته بالدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا يستهل مشواره في الدوري بمواجهة الإنتاج الحربي اليوم

سلبية عينة جميع لاعبي سيراميكا كليوباترا ماعدا صالح جمعة

إصابة صالح جمعة بفيروس كورونا للمرة الثانية

بهدف الفيل.. أسوان يفوز على إنبي في افتتاحية الدوري.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الصحة الأسبق: لقاح كورونا الصيني يمنع وصول حالات الإصابة إلى ذروتها 100%

جماهير الزمالك ضربته بالطوب.. تفاصيل ساعات رعب عاشها أيمن يونس بعد صلاة الجمعة

وفاة والدة محمد البرادعي| تفاصيل

بدون مقابل .. تسليم طلاب أولى ثانوي شرائح لتشغيل الإنترنت على التابلت

ضربوه بعد الصلاة.. القصة الكاملة لاعتداء جماهير الزمالك على أيمن يونس

مصطفى بكري ينفي علاقته بمنشور على الفيسبوك: لا شوفت ولا قولت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تطرح وسائل أمان جديدة في إلنترا 2021 hyundai elantra وتحدث قائمة الاسعار.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. هاني الناظر يوجه رسالة بشأن اللقاح الصيني.. وفساتين رانيا يوسف بدون بطانة

الفنانة اللبنانية داليدا خليل في ضيافة صدى البلد.. صور