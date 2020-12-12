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ديني

مقدار إطعام المسكين وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
مقدار إطعام المسكين
مقدار إطعام المسكين وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ
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محمود ضاحي
قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] صدق الله العظيم.

ما هو مقدار إطعام المسكين؟ وهل يختلف من بلدٍ إلى بلدٍ؟ وهل يختلف باختلاف المستوى المادي والاجتماعي.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء، إن  كفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين وجبتين من أوسط طعام الحالف، وتختلف الوجبات باختلاف الأماكن والحالة المادية لكل فرد.

وأضافت الدار أن مقدار الكسوة هي التي تغطي البدن وتستر العورة؛ فالقميص فقط أو البنطلون فقط لا يصلح أن يكون كسوة عن كفارة اليمين، مع مراعاة أن يكون لكل يمين كفارة مستقلة. 

ورد إلى دار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "نعلم أن كفارة اليمين هى إطعام عشرة مساكين.. فما مقدار إطعام كل مسكين ؟

وأجاب جمعة، في فيديو له، أن إخراج الكفارة يكون بقيمة 20 جنيها، وهذا من خلال إخراج مقدار 2 كيلو ونصف من الحبوب التي يتقوت بها المجتمع الذي يعيش فيه مخرج الكفارة.

وتابع: أصل هذا المكيال "2 كيلو و400 جرام" أنهم يساوون أربعة أمداد، والمد يساوي 600 جرام، فيكون الإجمالي 2 كيلو و400 جم وبالغالب نقول بإخراج 2 كيلو ونصف أو قيمتها.

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