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مرأة

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شدوى، ونشر عدة صور من الخطوبة، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتألقت زوجة عصام الحضري، بإطلالة جريئة ومثيرة وأنيقة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان من اللون النبيتى قصير فوق الركبة وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 

 
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وعلق الحضري على الصورة قائلا: " شدوى بنتي حبيبتي الف مبروك يا حبيبة بابا وربنا يكملك بالخير انتي وعمر ابني وحبيبي ويكتبلكوا الخير ، كبرتوا وكبرتوني، الحمد لله ربنا يتم فرحتي بيكم انتي واخواتك يا رب". 

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وفي تصريح تليفزيوني سابق قال عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر سابقا عن حارس الأهلي: "محمد الشناوي شخصية جميلة وأدائه في هذا الموسم ممتاز وبرشحه يأخذ أحسن لاعب في الموسم مش أحسن حارس مرمى فقط".

وأضاف عصام الحضري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع علي قناه "إم بي سي مصر"، أن حراس المرمي يأخذون أفضل لاعب وحصل قبل ذلك في كأس العالم في اليابان وكوريا لافتا الي ان الشناوي لديه طاقة بسبب لعب المباريات باستمرار ومن الصعب ان اقتنع بحارس مرمى واقتنعت بالشناوي كأنه أنا.
قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"
قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"
قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"
قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"
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