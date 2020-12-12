قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لزوجة الحضري في "خطوبة شدوى"

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وعلق الحضري على الصورة قائلا: " شدوى بنتي حبيبتي الف مبروك يا حبيبة بابا وربنا يكملك بالخير انتي وعمر ابني وحبيبي ويكتبلكوا الخير ، كبرتوا وكبرتوني، الحمد لله ربنا يتم فرحتي بيكم انتي واخواتك يا رب".





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وفي تصريح تليفزيوني سابق قال عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر سابقا عن حارس الأهلي: "محمد الشناوي شخصية جميلة وأدائه في هذا الموسم ممتاز وبرشحه يأخذ أحسن لاعب في الموسم مش أحسن حارس مرمى فقط".



