حقيقة تنقيب تشكيل عصابي عن الآثار وقتل أطفال في الصف

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم نشره عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص مقيم بمنطقة الصف بالجيزة يطالب بالتحقيق مع تشكيل عصابى مكون من "5 أشخاص محددين" وآخرين لقيامهم بالتنقيب عن آثار وخطف وقتل عدد من الأطفال من بينهم طفلة "محددة" ودفنهم بحفرة أسفل عقار المشكو فى حقهم امتدت حتى أسفل عقار الشاكى مسببة هبوط وتشققات وتصدعات فى منزله.
بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو المشار إليه وأن حقيقة إتهام الشاكى ترجع إلى وجود خلافات جيرة بينه وبين المشكو فى حقهم، ولم يُستدل على أى شواهد أثرية ظاهرة بالمنزل محل الشكوى وكذا عدم وجود أية بيانات مدرجة بإسم الطفلة المحددة، وأن الشاكى سبق إتهامه فى العديد من القضايا، وقيامه ببث عدد من مقاطع الفيديو بذات المضمون وإعادة مشاركتها بشكل شبه يومى منذ فترة وسرد وقائع على غير الحقيقة بغرض إثارة الرأى العام ضد المشكو فى حقهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى جانب اخر نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة مركبة توك توك بالإكراه والعثور على جثة قائدها بكفر الشيخ.
تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بلاغا بالعثور على جثة "سائق مركبة توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ" بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة وسرقة مركبة التوك توك" قيادتـه.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بكفرالشيخ توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل، سباك "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظرًا لكونه جار للمجنى عليه طلب منه توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز ، وأثناء سيرهما قام بالإتصال بالمتهم الثانى وطلب منه مقابلته وعقب وصوله وإستقلاله صحبتهما ووصولهم لمكان العثور على الجثة طلبا من المجنى عليه التوقف بزعم مقابلة أحد الأشخاص ، وأثناء ذلك تعديا عليه بإستخدام قطعتى سلاح أبيض "مطواة، سكين" فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور وإستوليا على مركبة "التوك توك" وفرا هاربان.
تم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه لدى عميل لهما "سيئ النية" ، كما تم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى من حصيلة بيع مركبة "التوك توك" – "المطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة) وأضاف المتهم الأول بتخلصه من "السكين" بإلقائها بمياه أحد المجارى المائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.