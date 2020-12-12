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فن

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد العوضي.

وشاركت ياسمين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا رومانسية للاحتفال بعيد ميلاده.

وعلقت قائلة :"عيد ميلاد سعيد حبيبي".


هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنانة مني ذكي بعد تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لمنى ذكي وأحمد حلمي عبر خاصية الاستوري وعلقت قائلة: "مبروك يا حبيبتي".

وتألقت ابنة أحمد حلمي والفنانة مني زكي ليلي حلمي على الريد كاربت خلال ظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وظهرت بإطلالة شابة وجميلة للغاية، وهو ما جعلها تخطف الأنظار.

وظهرت ابنة منى زكي ليلي حلمي بإطلالة جذابة وتركت شعرها منسدلا عبر كتفيها وظهرها، مع اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج التي تتناسب مع مرحلتها العمرية.

وأقيمت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.
ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي
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