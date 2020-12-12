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رياضة

ضياء السيد: لا أرى ميدو خائنا بعد نشر صورته مع الخطيب.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 06:45 ص
ميدو مع الخطيب
ميدو مع الخطيب
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محمد رشاد
أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق، أن جميع قرارات الكاف متخبطة، فيما علق على صورة ميدو مع محمود الخطيب وقال لا تعد خيانة للزمالك. 

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "جميع قرارات الكاف متخبطة والمغرب هو الأقوى داخل الاتحاد الإفريقي".

وأكمل: "لاعبو الزمالك قادرون على فصل الأزمات الإدارية، واستقرار الجهاز الفني واللاعبين يدعمهم نحو تحقيق نتائج جيدة بعيدا عن الأزمات الإدارية".

وأتم: "هناك تعجل في البيانات الصادرة من اللجنة الثلاثية بالزمالك، إصدار البيانات ستؤثر على أداءها".

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن ميدو تصرف بطبيعته عندما نشر صورته مع محمود الخطيب. 

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميدو تصرف بطبيعته، كما أنه دائما ما يشيد بأمير مرتضى وليس له حسابات".

وأتم: "لا أرى ميدو خائن بعد نشر صورته مع الخطيب".
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