ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفل سقط من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزل أسرته في سوهاج

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:10 ص
جثة
جثة
Advertisements
أنغام الجنايني
لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم منزله في الطابق الثاني بناحية الأحايوة غرب بمركز العسيرات في محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز العسيرات يفيد بورود إشارة المستشفى المركزي بوصول الطفل "عبدالرحمن. ع. ح"، 11 عامًا، طالب، ويقيم بناحية الأحايوة غرب دائرة المركز، جثه هامدة، إدعاء سقوط من علو.

وبالإنتقال والفحص وسؤال كلًا من :- والده "عصام. ح. ا"، 41 عامًا، عامل، والدته "أميرة. ا. ت"، 28 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء لهو نجلهما المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني إختل توازنه وسقط أرضًا، مما أدى لوفاته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


فيما لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أشخاص أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق العام بمركز كما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود متوفاه ومصابين بدائرة المركز.

وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارت إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي وأسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "أحمد. م. ا"، 28 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى إنقلابها وسقوطها بالترعة المجاورة للطريق، بدائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة نجلة قائد السيارة الطفلة "حنين"، ثلاثة سنوات، وإصابة أبيها وكلًا من:"خلف. م"، ٢٠ عامًا، عامل، "أحمد. ح"، ٢٧ عامًا، عامل، "أحمد. ع"، ٣٥ عامًا، عامل، و"حسن. ا"، ٢٠ عامًا، عامل، من مُستقلي السيارة.

تم نقل الجثة والمُصاب الأول إلى مستشفى طما المركزي، والأربعة مُصابين الأخرين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع عامل إثر انقلاب جرار زراعي على جانب الطريق في سوهاج

مصرع طفل إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الرابع في سوهاج

مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بالأغانة في سوهاج

مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله في سوهاج

مصرع طفلة وإصابة 5 أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة في سوهاج

مصرع مُسن إثر سقوط حائط منزل عليه أثناء مروره في سوهاج

ترشيحاتنا

أهلاوي ولا زملكاوي.. علي معلول يكشف عن انتمائه أثناء تواجده في الصفاقسي

25 ألف بحلول يناير.. خبير يتوقع زيادة حالات الإصابة بـ كورونا

الزمالك مش بتاع حد.. رسالة نارية من أيمن يونس لجماهير القلعة البيضاء

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تظهر بإطلالة جريئة

حسين فهمي: لا اعترف بكلمة أحفاد ولا أحب أن ينادني أحد بـ "جدي"

علي معلول يكشف سر نظرته أثناء تنفيذ الركلات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافها بـ 5 أيام.. كورونا يفتك بـ عروس وهذا آخر ما كتبته على فراش الموت| صور

الشفق القطبي .. أضواء ملونة وغريبة في سماء بريطانيا وتستمر لأيام | صور

فاق عدد قتلى هجمات 11 سبتمبر.. وفيات كورونا في يوم واحد تثير الذعر بأمريكا