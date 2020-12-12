مصرع طفل سقط من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزل أسرته في سوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم منزله في الطابق الثاني بناحية الأحايوة غرب بمركز العسيرات في محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز العسيرات يفيد بورود إشارة المستشفى المركزي بوصول الطفل "عبدالرحمن. ع. ح"، 11 عامًا، طالب، ويقيم بناحية الأحايوة غرب دائرة المركز، جثه هامدة، إدعاء سقوط من علو.





وبالإنتقال والفحص وسؤال كلًا من :- والده "عصام. ح. ا"، 41 عامًا، عامل، والدته "أميرة. ا. ت"، 28 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء لهو نجلهما المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني إختل توازنه وسقط أرضًا، مما أدى لوفاته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







