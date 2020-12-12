مصرع طفل سقط من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزل أسرته في سوهاج

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم منزله في الطابق الثاني بناحية الأحايوة غرب بمركز العسيرات في محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز العسيرات يفيد بورود إشارة المستشفى المركزي بوصول الطفل "عبدالرحمن. ع. ح"، 11 عامًا، طالب، ويقيم بناحية الأحايوة غرب دائرة المركز، جثه هامدة، إدعاء سقوط من علو.
وبالإنتقال والفحص وسؤال كلًا من :- والده "عصام. ح. ا"، 41 عامًا، عامل، والدته "أميرة. ا. ت"، 28 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء لهو نجلهما المذكور أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني إختل توازنه وسقط أرضًا، مما أدى لوفاته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
فيما لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أشخاص أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق العام بمركز كما شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود متوفاه ومصابين بدائرة المركز.
وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارت إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي وأسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "أحمد. م. ا"، 28 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى إنقلابها وسقوطها بالترعة المجاورة للطريق، بدائرة المركز.
نتج عن الحادث وفاة نجلة قائد السيارة الطفلة "حنين"، ثلاثة سنوات، وإصابة أبيها وكلًا من:"خلف. م"، ٢٠ عامًا، عامل، "أحمد. ح"، ٢٧ عامًا، عامل، "أحمد. ع"، ٣٥ عامًا، عامل، و"حسن. ا"، ٢٠ عامًا، عامل، من مُستقلي السيارة.
تم نقل الجثة والمُصاب الأول إلى مستشفى طما المركزي، والأربعة مُصابين الأخرين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.