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فن

«أم صغيرة وصاحبة شعنونة ومثل أعلى» .. ريهام عبد الغفور توجه رسالة لـ سلوى محمد

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها  برفقة النجمة سلوي محمد علي  عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلقت علي الصورة قائلة : "لما يبقي عندك أم صغيرة على أخت كبيرة على صاحبة شعنونة على مثل أعلى مثقف ومختلف وبني أدم".

و كانت الفنانة ريهام عبد الغفور عبرت عن سعادتها بكونها عضو لجنة تحكيم في مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

ولفتت  خلال لقاء معها على قناة DMC على السجادة الحمراء في ختام القاهرة السينمائي، إلى أنها تجربة جديدة عليها ولكنها ممتعة جدا، وأشارت إلى أنها شاهدت الأفلام بكل حواسها حتى تحكم عليه بشكل جيد، ونوهت بأن الاختيار النهائي كان مسئولية كبيرة لأن الأفلام جميعها رائعة. 

اختتم  مهرجان القاهرة السينمائي ، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 

كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة.
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