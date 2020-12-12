تنام على الرصيف من سنوات.. مواطن يستغيث بوزارة التضامن لإنقاذ مسنة من برد الشارع

ناشد المواطن أحمد محمد، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أهل الخير ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لمساعدة سيدة مسنة بتوفير مأوى لها وانتشالها من خطر الشارع.





وقال في رسالته: توجد سيدة مسنة بلا مأوى وتجاوز عمرها السبعين عاما تحت كوبري أبو الريش في السيدة زينب أمام مطعم (...)، تعاني من شدة البرد.





وأضاف: تنام يوميا في الشارع منذ سنوات على إثر إزالة العقار الذي كانت تقيم فيه.





وتابع: أرجو النظر لها بعين الرحمة والعطف لأن حالتها صعبة جدا.





وسبق أن التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نعمات، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطر" وزوجها علي، بمكتبها بوزارة التضامن الاجتماعي، في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الدعم للاسر الاكثر احتياجا من خلال اجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة والتمكين الاقتصادي للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لمطالب "سيدة المطر" وزوجها، وطلبا العودة إلى قريتهما بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث يتوفر لها مسكنًا بأسرة زوجها علي، ووجهت وزيرة التضامن برفع كفاءة المسكن وفرشه، كما شددت على إجراء بحث حالة للأسرة.

وأكدت نيفين القباج أن الحماية الاجتماعية ليست منهجا قائمًا على الدعم النقدى فقط، وإنما تستكمل بشق اقتصادي وإن التمكين الاقتصادى يعد من أولويات الوزارة، موضحة أن الدعم النقدى لن يتوقف وسيستمر للفئات غير القادرة على العمل، أما الأسر الشابة القادرة على العمل سيتم توفير فرص وأصول إنتاجية لها لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعى، تحركاتها الموسعة فى حماية الفقراء، كما تتابع كافة ما ينشر على السوشيال ميديا وتقديم يد العون وجاءت اخرها سيدة المطر، كما تسابق الزمن لإنقاذ العديد من المواطنين المشردين على الأرصفة وفي الشوارع والميادين العامة في كافة أنحاء الجمهورية بالكامل، وتحرك فرق انقاذ أطفال وكبار بلا مأوي، للتعامل الفوري مع أي حالة تظهر في أي وقت من الوقات.





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