الرئيس السيسي يوجه بتوفير لقاح كورونا مجانًا للمصريين.. وأمريكا تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 23 حالة وفاة و464 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات: نجاح جهود السعودية ضروري من أجل اليمن

إسدال الستار على قضية اغتيال الحريري

البيت الأبيض يخطر الكونجرس ببيع أسلحة للمغرب

المحكمة العليا ترد طعون ترامب بنتائج 4 ولايات أمريكية





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 23 حالة وفاة و 464 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة.





وذكرت "الأنباء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا للمصريين، فيما لفت وزير الإعلام أسامة هيكل إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الوطن" عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قوله إن تنفيذ اتفاق الرياض إحدى أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية".





وأضاف أن الأمل يعود مجددًا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق، ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض".





وذكرت "الجريدة" أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أسدلت، أمس الجمعة، الستار على قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقضت بخمس عقوبات سجن مؤبد بحق سليم عياش المدان في القضية‏.





وقالت المحكمة في بيان إنها حكمت بخمس عقوبات سجن مؤبد على المتهم سليم عياش (56 عاما)، في قضية اغتيال الحريري، بينما برأت المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.





وأفادت "القبس" بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أرسلت إخطارا للكونجرس بمضيها قدما في بيع طائرات مسيرة وأسلحة موجهة بدقة بقيمة مليار دولار للمغرب، حيث تشمل الصفقة ربع طائرات مسيرة من طراز إم كيو-9بي سي غارديان من صنع شركة جنرال أتوميكس المملوكة للقطاع الخاص وذخائر موجهة بدقة من نوع هيل فاير، وبيف واي، وجي دي أيه إم. من صنع شركات لوكهيد مارتن وريثيون وبوينغ.





دوليًا، قالت "الراي" إن المحكمة الأمريكية العليا، رفضت مساء الجمعة، دعوى قدمها مدعي عام ولاية تكساس وساندها الرئيس دونالد ترامب، تطالب بعدم احتساب أصوات ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 3 نوفمبر الماضي.



