برلماني عن تطعيم المصريين بالمجان من كورونا: الرئيس يضع المواطن على رأس اهتماماته

أكد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، أن موافقة الرئيس السيسي على منح المصريين لقاح كورونا بالمجان ليس أمرا جديدا عليه، فهو رئيس يهتم بصحة المواطنين لأن قناعاته أن المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتقدمها، وقد فعلها من قبل كثيرا، عالج المصريين من فيروس سي.





وتابع النائب خالد مشهور في بيان له "فقد أطلق الرئيس السيسي مبادرات صحية كثيرة منها ١٠٠ مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة، ومبادرة للكشف المبكر عن السرطان، وقضى على قوائم الانتظار ووضع استراتيجية لمواجهة كورونا، و أنشأ مئات المستشفيات، والآن يقرر تطعيم جميع المواطنين ضد فيروس كورونا.





وأضاف النائب أن حصول مصر كأول دولة في أفريقيا على اللقاح، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، يؤكد أن مصر دولة كبيرة وقوية، لديها رئيس يحمى شعبه وحكومة ناجحة في كل ما أسندت إليه، وهو ما يعكس قدرها ومكانتها الدولية، وأن مصر تسعي لآن تكون بين الكبار وهو مكانها الحقيقي.





وأكد أن الرئيس السيسي حريص على متابعة كافة المستجدات والتطورات الخاصة بفيروس كورونا، واللقاحات التي تنتجها دول العالم للمواجهة ووضع مصر في مقدمة الدول لتحصل على اللقاحات اللازمة لمواجهة تلك الجائحة، فضلا عن متابعة التداعيات السلبية للفيروس والتي عصفت باقتصاديات العديد من الدول.





وندد النائب بحملات التشكيك الممنهجة ضد كل ما تفعله مصر، وأن توفير اللقاحات تهدد المصريين، أو أن مصر حصلت عليه بالمجان، متناسين أن مصر من أولى الدول التي فتحت الباب للتجارب الإكلينيكة لهذا اللقاح ومن حقها أن تحصل عليها، بل إن نجاحها في الحصول عليها أولا، وأن صحة المصريين خط أحمر، وعلينا أن نتوجه بالشكر للرئيس والحكومة لا أن نشكك ونهدر جهود من قاموا بتوفير اللقاح.