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أخبار العالم

مصادر لبنانية: الحريري أعد تشكيلة حكومية خالية من حزب الله

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
سعد الحريري
سعد الحريري
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قسم الخارجي
ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اقترح تشكيل حكومة خالية من "حزب الله"، وذلك مع دخول تأليف الحكومة الجديدة في لبنان مرحلة جديدة من الانتظار.

وقالت صحيفة "البيان" نقلا عن مصادر لبنانية إن الرئيس اللبناني ميشال عون سيسعى جاهدا إلى قطع الطريق أمام التشكيلة الحكومية التي قدمها إليه الحريري، عبر اتهامه بتهميش واجب الشراكة الدستورية في التأليف مع الرئاسة الأولى.

وأضافت المصادر أن الحريري لن يسمح باستدراجه إلى الخوض في "هرطقات دستورية" أو إلى التنحي والإعتذار، حال رفض عون اعتماد التشكيلة الوزارية المقدمة إليه.

وأشارت المصادر إلى أن الحريري أراد من خلال التشكيلة الحكومية أن يوصل إلى الأمريكيين وحلفائهم رسالة مفادها أنه اقترح حكومة خالية من "حزب الله"، وأن أي تعديل يطرأ لاحقًا باتجاه تمثيل الحزب ولو بطريقة غير مباشرة يتحمل مسؤوليته عون وليس الحريري.

وكان الحريري قدم للرئيس عون تشكيلة من 18 وزيرا، تم اختيارهم على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي، واعتبر رئيس الوزراء المكلف أن تشكيلته عادلة في التوزيع بين القوى السياسية والطوائف وتراعي المعايير.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن عون رفض  التشكيلة الجديدة للحكومة التي قدمها له الحريري بعدما  جمع فيها وزراء من مختلف الطوائف والمذاهب دون أي تنسيق مسبق منه مع أي من قيادات الثنائي الشيعي أو الحزب التقدمي الإشتراكي.
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