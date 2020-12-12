بعد فوزه.. النائب طلعت السويدى يشيد بمشاركة المصريين فى انتخابات النواب

أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والفائز فى انتخابات مجلس النواب الجديد بالدائرة الخامسة ومقرها مركزى ديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية بالمشاركة الايجابية من الشعب المصرى العظيم بصفة عامة ومن جماهير واهالى دائرته الانتخابية بصفة خاصة متعهدا بتحقيق جميع بنود برنامجه الانتخابى الذى أعلنه امام الجماهير.





ووجه "السويدي" فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية لجميع جماهير واهالى وجماهير مركزى ديرب نجم والإبراهيمية لحرصهم الكبير فى المشاركة في عملية التصويت باعتباره حق دستورى لكل المصريين ولا يمكن التنازل عنه مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لرد الجميل لابناء وجماهير دائرته الانتخابية على الثقة الكبيرة التى حصلت عليها من هؤلاء المواطنين الشرفاء فى هذه الانتخابات الحرة والنزيهة.





وقال النائب طلعت السويدى ان المصريين اثبتوا للعالم كله حرصهم الكبير على ممارسة الديمقراطية فى اروع صورها من خلال مشاركتهم الايجابية فى الاستحقاقات الدستورية والانتخابية وألقوا بدعوات المقاطعة لهذه الانتخابات التى اطلقتها قوى الشر والظلام والارهاب فى سلة المهملات وأشاد النائب طلعت السويدى بالدور الكبير الذى قام به صقور وابطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية ليس فى تأمين جميع اللجان الانتخابية ولكن فى مواقفهم الانسانية رفيعة المستوى من خلال حرصهم على مساندة اهالينا كبار السن وذوى القدرات الخاصة فى المشاركة فى هذه الانتخابات بكل سهولة ويسر موجهًا تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع قضاة مصر الاجلاء على مشاركتهم فى هذه الانتخابات التى كانت حرة ونزيهة ومعبرة عن ارادة الشعب المصرى العظيم.



