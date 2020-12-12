بعد فوزه.. النائب طلعت السويدى يشيد بمشاركة المصريين فى انتخابات النواب

أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والفائز فى انتخابات مجلس النواب الجديد بالدائرة الخامسة ومقرها مركزى ديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية بالمشاركة الايجابية من الشعب المصرى العظيم بصفة عامة ومن جماهير واهالى دائرته الانتخابية بصفة خاصة متعهدا بتحقيق جميع بنود برنامجه الانتخابى الذى أعلنه امام الجماهير.
ووجه "السويدي" فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية لجميع جماهير واهالى وجماهير مركزى ديرب نجم والإبراهيمية لحرصهم الكبير فى المشاركة في عملية التصويت باعتباره حق دستورى لكل المصريين ولا يمكن التنازل عنه مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لرد الجميل لابناء وجماهير دائرته الانتخابية على الثقة الكبيرة التى حصلت عليها من هؤلاء المواطنين الشرفاء فى هذه الانتخابات الحرة والنزيهة.
وقال النائب طلعت السويدى ان المصريين اثبتوا للعالم كله حرصهم الكبير على ممارسة الديمقراطية فى اروع صورها من خلال مشاركتهم الايجابية فى الاستحقاقات الدستورية والانتخابية وألقوا بدعوات المقاطعة لهذه الانتخابات التى اطلقتها قوى الشر والظلام والارهاب فى سلة المهملات وأشاد النائب طلعت السويدى بالدور الكبير الذى قام به صقور وابطال قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية ليس فى تأمين جميع اللجان الانتخابية ولكن فى مواقفهم الانسانية رفيعة المستوى من خلال حرصهم على مساندة اهالينا كبار السن وذوى القدرات الخاصة فى المشاركة فى هذه الانتخابات بكل سهولة ويسر موجهًا تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع قضاة مصر الاجلاء على مشاركتهم فى هذه الانتخابات التى كانت حرة ونزيهة ومعبرة عن ارادة الشعب المصرى العظيم.
تعقد لجان البرلمان عدد من الاجتماعات خلال الاسبوع المقبل للانتهاء من اجندتها قبل انتهاء كدة البرلمان الحالي الذي ينتهي في ٩ من يناير ٢٠٢١
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق ١٣ ديسمبر الجارى ،لمناقشة طريقة اقرار عددا من الاتفاقيات الدولية ،ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 ،بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ،والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفاته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020 .
وتناقش اللجنة أيضا فى اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
و يناقش الاجتماع قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الافريقي رقم لعام ٢٠٢٠ المعتمد بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٩ بشات التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق و على اداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ ٢ دولار أمريكي.
تعقد لجنة النقل و المواصلات اجتماع الثلاثاء الموافق ١٣ ديسمبر لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٤٢ بشات الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لاجل بين الهيئة القومية للاتفاق بصفتها المفترض و جي بي مورجان يوروب ليمتد بصفته وكيل التسهيلات و بنك جي بي مورجان ان ايه فرع لندن بصفته المنظم الرئيسي المفوض الاولي و مؤسسات مالية اخرى محددة بصفتهم المقرضون الاصليون و الموقعة بتاريخ ١٣ اغسطس ٢٠٢٠.