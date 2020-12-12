وزير العدل ومحافظ بورسعيد يفتتحان منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابة الإدارية

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، منظومة الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية لمكتب فني بورسعيد، وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد.





وتهدف ميكنة النيابة الإدارية لسرعة الفصل في القضايا، وإلغاء التعامل الورقي، والرقابة على منظومة العمل، مما يعود بالايجاب مصلحة المواطن.





وبدأ وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض شرح مفصل عن منظومة "الميكنة الشاملة" وعدد من الموضوعات الأخرى.





ومن المنتظر أن يجرى تفقد الشهر العقاري المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق، فضلا عن افتتاح الميكنة الشاملة لمكتب فني بورسعيد، وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد.



