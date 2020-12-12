وزير العدل ومحافظ بورسعيد يفتتحان منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابة الإدارية

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، منظومة الميكنة الشاملة للنيابة الإدارية لمكتب فني بورسعيد، وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد.
وتهدف ميكنة النيابة الإدارية لسرعة الفصل في القضايا، وإلغاء التعامل الورقي، والرقابة على منظومة العمل، مما يعود بالايجاب مصلحة المواطن.
وبدأ وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض شرح مفصل عن منظومة "الميكنة الشاملة" وعدد من الموضوعات الأخرى.
ومن المنتظر أن يجرى تفقد الشهر العقاري المطور داخل ديوان عام المحافظة، ومركز التوثيق المطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء في حي الضواحي، وأعمال تطوير قاعات مجمع محاكم بورسعيد في حي الشرق، فضلا عن افتتاح الميكنة الشاملة لمكتب فني بورسعيد، وفرع الدعوى التأديبية والنيابات الإدارية ببورسعيد وبورفؤاد.
وتفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، مكتب توثيق الشرق المُطور بديوان عام المحافظة، والتابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
واستفسر وزير العدل ومحافظ بورسعيد من المواطنين عن مدى رضاهم عن الخدمات الرقمية المقدمة لهم، والتي تشمل كافة أعمال التوثيق المختلفة في إطار من إتباع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، ضمن منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة، كما أطلع على نظام الشباك الواحد والنداء الرقمي والبصمة الإلكترونية.
ويأتي مكتب التوثيق الجديد يأتي في إطار منظومة التحول الرقمي لتقديم الخدمات المميكنة للمواطنين والقائمة على نظام الشباك الواحد، لتقليل الاعتماد على العنصر البشري واختصار الوقت والإجراءات والتيسير على المواطنين.
وبدأ وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، زيارتهما ببورسعيد بعقد لقاء مفتوح بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة مع الأجهزة المعنية، لعرض شرح مفصل عن منظومة "الميكنة الشاملة" للنيابة الإدارية.