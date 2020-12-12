مش دلع.. تربوي يكشف أهمية الـ حضن بالنسبة للأبناء

قال الدكتور ايهاب ماجد، استشاري الصحة النفسية والارشاد الاسري والتربوي، إن هناك دوائر مختلفة لتشكيل نفسية الاطفال بشكل صحيح، لافتا الي ان هناك 3 دوائر مختلفة لهذا الأمر، اولهم هي كيفية التعبير عن الحب من قبل الآباء للابناء,





وأشار الي انه من الضروري جدا التعبير عن الحب للابناء بطرق مختلفة وليس فقط من خلال قول "احبك" وان هذا ينطبق على الرجال والاناث، معقبا: "في اباء بيتكسفوا يحضنوا اولادهم وخاصة الرجالة".





وتابع ايهاب ماجد، خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن من الاخطاء التي يقوم بها ايضا الاباء في التربية هي عدم غمر اولادهم بالطاقة الايجابية سواء من خلال "الحضن" او كلمة "بحبك" ظنا خاطئا منهم انه بذلك سيكون الاولاد "متدلعين، مايعين".





وكشف عن وجود مشكلة كبيرة نواجها وهي عدم الاحتواء خاصة عند ارتكاب خطأ، مؤكدا "اننا محتاجين نحب اولادنا في كل الاحوال"، موضحا ان الدائرة الثانية في تشكيل الصحة النفسية هي القدوة "ولادنا مرايتنا مينفعش اكون انا مش عارف اتغير واطلب منهم يتغيروا".





وأشار إلى أن تربية الأطفال وتنشئة الطفل تبدأ منذ لحظة ولادته وحتى وصوله لسن البلوغ، والتربية هي الممارسات التي يتّبعها الوالدان لإعداد حياة الطفل من خلال تعليمه والالتزام بقواعد المجتمع الذي يعيش فيه، والتعامل مع الآخرين بالشكل الصحيح.





وأكد أن تربية الأطفال من المهام الصعبة، لأنهم يحتاجون دائما إلى الرعاية والاهتمام في جميع مراحل النمو، مع القدرة على التوازن بين الجانبين العاطفي والسلوكي، والعمل بالتوازي على إشباع الجانب العاطفي من خلال مد الطفل بالأمان والحنان، مع الحرص على ضبط الجوانب السلوكية للطفل، واتباع أسلوب الثواب والعقاب من أحسن الأساليب في تربية الأطفال.