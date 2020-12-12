الدوري الألماني.. رويس وسانشو يقودان دورتموند أمام شتوتجارت





وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:





حراسة المرمى: بوركي





خط الدفاع: هوميلز - تشان - أكانجي.





خط الوسط : جيريرو - بيلينجهام - موري - فيتسل.

خط الهجوم: ريما - ماركو رويس - سانشو.

ويسعى بوورسيا دورتموند بقيادة مدربه لوسيان فافر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب البوندسليجا.





في المقابل يطمح شتوتجارت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال، للاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.





ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد شتوتجارت في المركز الثامن بـ 14 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

أعلن السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند التشكيل الأساسي لمواجهة شتوتجارت، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الألماني.