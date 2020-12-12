ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني.. رويس وسانشو يقودان دورتموند أمام شتوتجارت

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:14 م
فريق بوروسيا دورتموند
فريق بوروسيا دورتموند
Advertisements
محمد السعيد
أعلن السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند التشكيل الأساسي لمواجهة شتوتجارت، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: هوميلز -  تشان - أكانجي.

خط الوسط : جيريرو - بيلينجهام - موري - فيتسل.

خط الهجوم: ريما - ماركو رويس - سانشو.

ويسعى بوورسيا دورتموند بقيادة مدربه لوسيان فافر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب البوندسليجا.

في المقابل يطمح شتوتجارت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال، للاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد شتوتجارت في المركز الثامن بـ 14 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19" في المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الألماني.. هالاند يقود بوروسيا دورتموند أمام فرايبورج

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في مهمة تأمين الصدارة أمام شتوجارت.. ودورتموند يستضيف كولن

ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

الدوري الألماني.. هالاند يقود هجوم بوروسيا دورتموند أمام كولن

بروسيا دورتموند يخسر 2-1 من كولن بالدوري الألماني

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 811 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 12 - 12 - 2020

اللغز المخيف.. الجسم المعدني الغامض يظهر في دولة جديدة

السيسي يوجه بالبدء بشكل فوري في تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق

شاهد.. ما السر وراء نظارات شمس سناء منصور داخل الاستديو؟

شاهد.. أسرة موسيماني في تدريبات الأهلي بـ التتش

كورونا يضرب من جديد.. الصين تغلق مدينة بالكامل بعد تفشي الفيروس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة من صندوق الذكريات.. سوسن بدر تظهر بإطلالة تكشف أناقتها | شاهد

الألياف الحل الأمثل.. أعشاب لعلاج القولون نهائيًا

مواصفات وأسعار أكثر 5 سيارات صينية SUV تأثيرًا في السوق المصري موديلات 2020/2021.. صور