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فن

بـ قصة شعر مختلفة.. منة فضالي بإطلالة ناعمة على إنستجرام

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:37 م
منة فضالي
منة فضالي
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محمد بدران
شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وظهرت منة فضالي في الصور بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت سترة باللون الفيفوري الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

وبدت منة فضالي في الصور بقصة شعر مختلفة، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.


في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكان بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وشاركت منة في مسلسل "الناس في كفر عسكر" من إخراج نادر جلال، و"حمزة وبناته الخمسة"؛ و"عفاريت السيالة" في عام 2004.

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