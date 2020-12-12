ديربي العاصمة.. ريال مدريد يهزم أتليتكو بهدفي كاسميرو وكارفخال فى الدوري الإسباني .. فيديو

انتهت مباراة ديربي مدريد بين فريق أتليتكو وريال مدريد ، بفوز الثاني بهدفين للاشئ ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين حاليًا ، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإسباني .





في الدقيقة 5 سدد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد كرة قوية بجانب العارضة على يمين الحارس أوبلاك





في الدقيقة 10 سدد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد كرة قوية لتصدم بالعارضة على يسار الحارس أوبلاك لترتد إلى ارضية الملعب مرة أخرى .





في الدقيقة 15 جاءت ركلة ركنية لصالح فريق ريال مدريد رفعها اللاعب توني كروس على رأس كاسميرو الذي يضعها على يسار الحارس أوبلاك وتسكن الشباك محرزًا الهدف الأول .





وفي الشوط الثاني في الدقيقة 60 ، اسنطاع كارفخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني من تسجيل الهدف الثاني عن طريق تسديدة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بعد أن اصطدمت بالعارضة .





وجاء تشكيلات الفريقين كالتالي :.

ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارباخال - راموس - فاران - ميندى

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - بنزيما

أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: تريبيير - فيليبى - سافيتش - هيرموسو

خط الوسط: هيريرا - كوكى - يورينتى

خط الهجوم: كاراسكو - جواو فيليكس - سواريز





وبعد هذا الفوز ، يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذى لا يزال له مواجهتين مؤجلتين من ترتيب الدوري الإسباني.