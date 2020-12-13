ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تحذر: الطقس غير مستقر حتى الأربعاء.. وكسوف كلي للشمس.. وأبو العينين: طموحات الرئيس السيسي تصل إلى عنان السماء

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:29 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
إبراهيم القادري
عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات و التصريحات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها فيما يلي:


طالب الإعلامي أحمد موسى، بتحسين وتطوير وضع المستشفيات في مصر خاصة في القرى، قائلًا: "التأمين الصحي مشروع قومي يهم كل المواطنين".


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وزارة الصحة والسكان يوجد بها لجنة تسمي لجنة اللقاحات أو التطعيمات وتحتوي علي مجموعة من الخبراء والعلماء هم المسؤولين عن إقرار اللقاحات في مصر.


قال الإعلامي أحمد موسى، إن تونس خرجت في مظاهرت ضد الغنوشي والقرضاوي وما يسمى  اتحاد علماء المسلمين. 


قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الضروري القضاء على المشاجرات والتعصب الأعمى في كرة القدم، مضيفا: كرة القدم حب ولا يصح التجاوز في حق أي نادي ".


كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث، الفلكية تفاصيل ظاهرة الكسوف الكلي للشمس يوم الاثنين المقبل.


هنأ الإعلامي أحمد موسى فريق نادي سيراميكا كليوباترا  بالفوز على الإنتاج الحربي، في أولى مبارياته بالدوري الممتاز بالأمس بهدفين دون رد.


قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، شارك في فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع. 


قال فينسان روندو مدير المصريات بمتحف اللوفر، إن اهتمام متاحف العالم بالأثار الفرعونية يرجع لأن مصر أم الدنيا، مضيفا:"مصر جاءت أولا ثم جاء العالم أجمع".


قال الدكتور مدحت العدل شاعر وسيناريست ، إن جماهير نادي الزمالك لم يكن منهم احد راضي او سعيد بسبب تغير إدارة نادي الزمالك وهذا ليس بسبب موقف شخصي من احد لأننا كنا نري ان الفريق كان يسير بشكل صحيح وفريق نادى الزمالك كبير ومتميز .


قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،: إنه بدءًا من غد الأحد وحتى الأربعاء سيكون هناك حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| فشل صفقة الأهلي السوبر.. وسيراميكا كليوباترا: لا صحة للأرقام المتداولة حول صفقات الموسم الجديد.. وموقف ترشح أحمد سليمان بانتخابات الزمالك

بالمستندات| المقاصة يواجه شبح العقوبات بعد إصدار استغناء لبيع لاعب لفريقين في وقت واحد

محمد إبراهيم يكشف سبب موافقته على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا

القصة الكاملة لاختفاء ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا

محمد أبو العينين: أنا أهلاوي.. وأعشق محمود الخطيب

معتز البطاوي يكشف أسس اختيار لاعبي سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان: حفيد الرئيس الفلسطيني سيكون رئيسا لوزراء إسرائيل

أول تعليق من يسرا اللوزي على صورها المثيرة للجدل خلال حملها

أيهما أجمل؟.. ياسمين صبري وهيفاء وهبي بنفس الإطلالة

الاتحاد يفوز على بيراميدز 2-1 ويخطف 3 نقاط غالية في مباراة مثيرة ..فيديو

الارصاد تحذر: تقلبات جوية حتى يوم الأربعاء

لم شمل أسرة عم أحمد بائع المناديل وتوفير مسكن وراتب شهري.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور

بعد عقد قرانها.. بشرى تستعرض أنوثتها بإطلالات مثيرة.. شاهد

استايل مميز.. أجرأ إطلالات دينا الشربيني.. شاهد