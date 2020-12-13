الأرصاد تحذر: الطقس غير مستقر حتى الأربعاء.. وكسوف كلي للشمس.. وأبو العينين: طموحات الرئيس السيسي تصل إلى عنان السماء

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات و التصريحات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها فيما يلي:









طالب الإعلامي أحمد موسى، بتحسين وتطوير وضع المستشفيات في مصر خاصة في القرى، قائلًا: "التأمين الصحي مشروع قومي يهم كل المواطنين".





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن وزارة الصحة والسكان يوجد بها لجنة تسمي لجنة اللقاحات أو التطعيمات وتحتوي علي مجموعة من الخبراء والعلماء هم المسؤولين عن إقرار اللقاحات في مصر.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن تونس خرجت في مظاهرت ضد الغنوشي والقرضاوي وما يسمى اتحاد علماء المسلمين.









قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الضروري القضاء على المشاجرات والتعصب الأعمى في كرة القدم، مضيفا: كرة القدم حب ولا يصح التجاوز في حق أي نادي ".









كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث، الفلكية تفاصيل ظاهرة الكسوف الكلي للشمس يوم الاثنين المقبل.









هنأ الإعلامي أحمد موسى فريق نادي سيراميكا كليوباترا بالفوز على الإنتاج الحربي، في أولى مبارياته بالدوري الممتاز بالأمس بهدفين دون رد.









قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، شارك في فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.





قال فينسان روندو مدير المصريات بمتحف اللوفر، إن اهتمام متاحف العالم بالأثار الفرعونية يرجع لأن مصر أم الدنيا، مضيفا:"مصر جاءت أولا ثم جاء العالم أجمع".









قال الدكتور مدحت العدل شاعر وسيناريست ، إن جماهير نادي الزمالك لم يكن منهم احد راضي او سعيد بسبب تغير إدارة نادي الزمالك وهذا ليس بسبب موقف شخصي من احد لأننا كنا نري ان الفريق كان يسير بشكل صحيح وفريق نادى الزمالك كبير ومتميز .









قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،: إنه بدءًا من غد الأحد وحتى الأربعاء سيكون هناك حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.



