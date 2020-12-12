كسوف كلي للشمس يوم الاثنين.. هل ستشاهده مصر؟ البحوث الفلكية يجيب

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث، الفلكية تفاصيل ظاهرة الكسوف الكلي للشمس يوم الاثنين المقبل.





وتابع القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" أنه لن يحدث كسوف كلي للشمس لمدة 3 أيام كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه سيحدث بالفعل ولكن في بعض دول العالم و ليست من بينها مصر.





وأشار إلى أن الكسوف الكلي سيستمر لمدة ربع ساعة في منطقة بالعالم، و لمدة 5 ساعات في دول أخرى، مؤكدا أن مصر لن تشهد الكسوف.





وعن الظاهرة التالية التى ستشهدها مصر أوضح أن مصر ستشهد يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، ظاهرة فلكية وهي زخات شهب الجوزاء، حيث تم رصدها من خلال تليسكوب القطامية الفلكي، قائلا: إن شهب الجوزاء ستكون بمعدل 120 إلى 150 شهاب في الساعة.



