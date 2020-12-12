أحمد موسى: استضفت مرتضى منصور كتير وبينا عيش وملح.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه من الضروري القضاء على المشاجرات والتعصب الأعمى في كرة القدم، مضيفا: كرة القدم حب ولا يصح التجاوز في حق اي نادي ".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" استضفت مرتضى منصور في برنامجي كل يوم واكثر برنامج ظهر فيه مرتضى منصور وقت لما كان ممنوع يطلع في أي مكان ".





وتابع الإعلامي احمد موسى :" مرتضى منصور طلع معايا وقت لما الناس كانت تخاف تتكلم عنه والناس كانت تشوف مرتضى منصور تجري، ولكن كنت بتصل بمرتضى منصور وفيه عيش وملح ودخلنا بيوت بعض ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لماذا انتشرت روح العداء في كرة القدم ومصر قبل النادي الأهلي والزمالك ويجب القضاء على روح التعصب ".





وهنأ الإعلامي أحمد موسى، نادي الاتحاد السكندري بالفوز على نادي بيراميدز في أولى مباريات الدوري الممتاز، قائلا:" الاتحاد سيد البلد".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاتحاد جاب هدف الفوز في آخر ثانية وكنت عايز أشوف رمضان صبحي والطموح والتألق كما قال سابقا وكان باين الطموح في الملعب ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" بيراميدز مش الفرقة اللي مدفوع في عناصرها مبالغ كبيرة ".

وانتهت أحداث المباراة بين فريقي بيراميدز والاتحاد السكندري بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.





ولم ينتظر رواد مواقع التواصل الإجتماعي انتهاء اليوم حتى يقيموا تريند على رمضان صبحي أو ما يصفوه بـ "التحفيل"، بعد الأحداث التي دارت خلال المباراة من رمضان وشريف إكرامي لاعبا بيراميدز وعمار حمدي صاحب هدف الإتحاد السكندري وحسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر.





وتعددت المكاسب للمدير الفني حسام حسن، بعد أن حصد ثلاث نقاط مهمة في الوقت المحتسب بدلا من ضائع، بالبدلاء الثلاثة الذي دفع بهم بعد الدقيقة 90 ليفقدوا بيراميدز ثباتهم ويخترقون الدفاع ويسجلون هدف الفوز.



