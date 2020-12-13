كاتبة صحفية تدافع عن الزوج المصري: بيغسل المواعين وناقص يولد ويبيض

أثارت الكاتبة دعاء عبدالسلام، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، الجدل من جديد بتصريحاتها، وذلك ردًا منها على حديث المفتي عن ضرب الرجل لزوجته، ونهي الدين عنه.





وكتبت دعاء عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الزوج بقى بيتضرب وكمان بيتطرد وبيتاخد منه عياله وشقى عمره ولازم يغسل المواعين وينضف إحنا فى زمن ربنا يستر تطلع دعوات نسائية إنه يولد أو يبيض".









يذكر أن "دعاء" كاتبة ومقدمة برامج، حيث عملت بقناتي "الحدث"، و" LTC" ولها العديد من الآراء حول دعم التعدد.









وعن حياتها الشخصية، أكدت أنها متزوجة، وأنها الزوجة الوحيدة لكن لا تمانع رغبة زوجها في التعدد إذا اراد.









واحتفل العالم يوم 19 نوفمبر الماضي باليوم العالمي للرجل، ويعد من الأيام الهامة لمناقشة قضايا الرجل والاهتمام بمشاكله من جميع النواحي، والرجل المصري من أكثر الرجال التي لها مميزات وعيوب أيضا، كما أنه محبوب بين رجال الجنسيات الأخرى، ولكن جائحة كورونا كشفت ما لا تعرفه الزوجات عن أزواجها.









الرجل المصري بطبيعته حنون على الأولاد .. هكذا وصف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية الرجل المصري، مشيرًا الى أنه أيضا عطوف على زوجته واحتضان للطرف الاخر ، كما أنه يشعر بالانتماء لوطنه ومجتمعه وبلاده.









كما تابع أن الرجل المصري يشارك في قضايا المجتمع، كما أنه حضن حصين لكل من حوله، ولكن مع تطور العصر وظهور التكنولوجيا ظهرت به بعض العيوب وأصبح شديد العصبية.