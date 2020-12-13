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باحث: محمود عزت كان يتحكم في شئون جماعة الإخوان

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
محمود عزت
محمود عزت
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محمد حليم قنديل
قال عمرو عبد المنعم الباحث في الحركات الإسلامية والجهادية، إن محمود عزت كان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان بعد القبض علي أغلب قيادات الجماعة في الفترة من بعد 30 يونيو 2013. 

وأضاف «عبد المنعم» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن كل مفاصل جماعة الإخوان المحظورة وأدواتها وجميع مكاتبها الإعلامية وجانب التمويل والإداري والعلاقات الداخلية والخارجية كانت في قبضة محمود عزت لأسباب كثيرة.

وتابع الباحث في الحركات الإسلامية والجهادية أن من ضمن الاسباب الكثيرة التي جعلت محمود عزت يتحكم بشكل كبير في جماعة الإخوان هو أنه شخص موثوق به داخل الجماعة وأنه صاحب القبضة الحديدية علي التنظيم. 

واستمعت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لأمر إحالة الإرهابي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وقررت المحكمة تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمته لجلسة 4 يناير لحضور الشهود.

وقال ممثل النيابة فى أمر الإحالة، تتهم النيابة العامة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، إنه فى يوم 30 يونيو 2013، وآخرون مجهولون قتلوا المجنى عليه عبد الرحمن كامل، وآخرين حيث عقدوا العزم على قتل آى متظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وتابع ممثل النيابة، أن الماثل أمام هيئة المحكمة وآخرين سبق الحكم عليهم، بأنهم فى ذات الزمان والمكان بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو اشتركوا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع متهمين سبق الحكم عليهم آخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

وأضاف ممثل النيابة، أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، قاموا بتحريض الموجودين بالمقر العام لجماعة الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التى أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار ممثل النيابة، إلى أن محمود عزت ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم، حازوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك فى أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
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