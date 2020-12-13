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تكنولوجيا

بفضل ceramic shield.. هواتف آيفون 12 تستطيع الصمود ضد الكسر

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
هواتف آيفون 12 تستطيع
هواتف آيفون 12 تستطيع الصمود ضد الكسر
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ندى على
أجرى عدد من مقيمي الهواتف الذكية اختبارات السقوط لهواتف آيفون 12 التى أطلقتها آبل مؤخرا، لاختبار مدى متانة الهاتف وقدرته على التحمل عند السقوط أو الاصطدام بالأشياء الصلبة، وكذلك حال الشاشة عند الوقوع. 

بحسب موقع CNET فإن هواتف آيفون 12 نجحت فى اختبار السقوط حيث تمكنت من الصمود عند إلقائها من أكثر من 6 أقدام أى حوالى مترين، الأمر الذى جعله أقوى من هاتف آيفون 11 . 


وأرجع المقيمون صمود هواتف آيفون 12 ضد الكسر ومقاومتها عند القائها إلى خاصية الشاشة الجديدة ceramic shield والتى تم استخدامها للمرة الأولى فى هواتف آيفون، والتى تجعل من الصعب تحطم هواتف آيفون 12 بسهولة حيث تمتع بصلابة وقوة أكبر . 

وتجعل خاصية Ceramic Shield شاشات هواتف آيفون 12 أقوى من أي شاشة هاتف ذكي آخر، حيث أن أداء Ceramic Shield فى الهواتف أفضل أربع مرات ، حيث تجعله مختلف عن الزجاج العادي. 

وإلى جانب خاصية Ceramic Shield فإن الإطار المعدنى حول أجسام هواتف آيفون 12 يساعدها أيضا فى الصمود عند الارتطام، كما أن ظهر الهواتف يتكون من الألومنيوم الذى يوفر حماية أفضل لظهر الهواتف. 

وأعلنت شركة آبل Apple منذ أيام قليلة أنها ستطلق برنامج جديد لإصلاح هواتف iPhone 11 التي واجهت عددا من المشكلات في خاصية اللمس بالشاشة، حيث واجه بعض المستخدمين مشكلات تجعل الشاشة تتوقف عن الاستجابة للمس.

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