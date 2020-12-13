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أخبار البلد

بين السخرية والغضب.. التليجرام يتصدر تويتر بعد اكتشاف خاصية الأشخاص القريبين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج التليجرام موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد قيام العديد من المستخدمين بتحميل التطبيق على أجهزة الموبايل.

وتصدر الهاشتاج بعد أن عرف المستخدمون بخاصية فى تطبيق التليجرام تسمح لهم بمراسلة من هم بالقرب منهم أو على بعد عدة كيلو مترات ويستخدمون برنامج التليجرام.

ونالت تلك الخاصية إعجاب المستخدمين لأن الكثير يريدون التواصل مع من هم بالقرب منهم دون الحاجة إلى التحدث معهم مباشرة بل أتاحت لهم الخاصية إمكانية مراسلتهم.

وجاءت تعليقات رواد تويتر على تلك الخاصية:

‫#التليجرام نفسه مش عارف في ايه ، الخاصية موجودة من زمان ومحدش خد باله منها الا النهاردة ، الخاصية انك تقدر تشوف الـ حواليك وتتكلم معاهم‬.

حوار التليجرام دا جامد انا هركب مواصلات بعد كدا .

عاوز اقولكوا ان حوار التليجرام دا بقاله فترة يعنى مش جديد ولا حاجه انتوا بس اللى كنتوا مغيبين .

‫#حوار_التليجرام ياريت اي بنت عاوزة تحافظ ع خصوصياتها أو أن مش أي حد فجأة تلاقيه بيكلمها وترجع تقول ازاي تمسح التطبيق وهو تطبيق ملوش أي لازمة اصلا، وبتظهرى لاى حد قريب منك يعنى مثلا لو شوفت حد ف الشارع او مواصلات وعاوز توصله افتح برنامج وتشوف القريبين منك وبيوصلك له ويجبلك رقمه.‬

جامد اووووووى حوار التليجرام ده انا فتحت وشوفت الناس القريبه مني.

حوار التليجرام ده مقرف ويعتبر تعدي ع الخصوصية.

بجرب حوار التليجرام ده تقريبا طلعلي نص البلد فيه .


إيه حوار التليجرام

تليجرم عامل آبتديت إنك بتفتح اللوكيشن بتاعك في الموبايل، وبيجبلك الناس الي حوالين منك ولاد وبنات وكله حتي الجروبات ببساطة يعني صباح إنتهاك الخصوصية فنصيحة في الإعدادات إقفلوا إن أي حد ممكن يبعتلكم وريحوا دماغكم.

حوار التليجرام ده هينفعنا جامد في الجامعه ياريت الكل يفتح الداتا واللوكيشن ويحمل تليجرام

حوار التليجرام للأسف طلع بجد 
أي حد خايف على خصوصيته يا يمسحه يا اللي يبعتله وهو ميعرفهوش يعمل بلوك مفيش أسهل من كده 


يعني مثلًا أنا جيت أجرب طلعلي ناس قريبة مني ب 200 متر وناس بينها 8 كيلو 



واثارت الخاصية ردود افعال رواد تويتر فالكثير تحدث عن الخاصية بالسخرية و البعض الاخر اعتبرها تعدى على الخصوصية و يجب التخلص منها.
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