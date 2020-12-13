أمام أعين الجمهور.. نمر يهجم على مدربه بوحشية | فيديو





رصدت الكاميرات اللحظة الصادمة التي هاجم فيها النمر الجائع مدربه أمام أعين الجمهور كثيرًا الذعر خلال عرض سيرك في الصين.





ووفقًا للأنباء فإن أحد موظفي السيرك الصيني لم يطعم النمر جيدا في ذلك اليوم، حيث كان يشعر الأخير بالجوع وهو يدور داخل القفص الحديدي.





تظهر اللقطات التي صورها أحد المتفرجين النمر وهو يسير داخل المسرح المُسيج محاطًا بمجموعة كبيرة من الجمهور جلسوا على مقاعد السيرك يشاهدون العرض.





وفجأة اقترب الحيوان ببطء من مدربه قبل أن يقف فجأة على قدميه الخلفيتين وهاجم الرجل حتى أسقطه على الأرض، وهرع ثلاثة من الموظفين لإنقاذ المدرب من النمر بينما كان المتفرجون يصرخون بالرعب.





وصرح مسئولون لوسائل إعلام صينية بأن الرجل أصيب بجروح طفيفة حيث تم خلع أسنان الحيوان لمنعه من إيذاء الناس وفقًا للدايلي ميل.





وقع الحادث يوم الجمع الماضية خلال عرض سيرك تديره عائلة معروفة في بلدة هيدي بمحافظة وينشي في الصين، وفقا للتقارير.





وتدخل المنظمين لإنقاذ المدرب الملقى على الأرض باستخدام عصا طويلة، فيما حاول المدرب تخليص نفسه من بين مخالب النمر القاتلة.





كما أصيبت عاملة أثناء محاولتها كبح جماح النمر، ولحسن الحظ لم يكن النمر الهائج يمتلك أسنانًا لأنه نمر مدرب لألعاب السيرك، ولولا ذلك لتمكن النمر من قتل المدرب.





كشفت لقطات مروعة عن لحظة هجوم نمر متوحش فجأة على مدربه في غفلة منه، حيث أسقطه أرضًا بضربة قوية، بينما هرع عمال آخرون لإنقاذ زميلهم اليوم في مقاطعة شانشي شمال الصين.