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أخبار العالم

إنذار أخير .. مستشفى الملك فيصل بالسعودية يمهل شركات النظافة 48 ساعة لإزالة النفايات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:38 ص
تحذيرات المسشتفى
تحذيرات المسشتفى تأتي في خضم أزمة كورونا العالمية
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محمد علي
قدم  مجمع مستشفى الملك فيصل بالسعودية شكوى مريرة، من عدم التزام الشركة المسؤولة عن إزالة القمامة، من المكان المخصص لها، ما أدى لتراكمها داخل المستشفى، بما يضر بالحالة الصحية والبيئية اللازمة لبيئة أي مستشفى على نحو أخص، وفي أي مكان بالمطلق، وفق ما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.

وقالت عكاظ، أن إدارة المستشفى أخطرت الشركة في إنذار نهائي شديد اللهجة، بأن النفايات تتكدّس بالمكب الرئيسي بالمجمع لأكثر من ۱۰ أيام لعدم التزام الشركة بنقل النفايات العادية إلى خارج المجمع كما نصت عليه بنود العقد.

وأنذرت إدارة المستشفى الشركة، بعدما أدى عدم التزامها إلى خلق بيئة مناسبة للحشرات والقوارض والزواحف وانتشار الروائح الكريهة، ما يهدد بكارثة بيئية.

قالت إدارة المشفى  في إخطارها : "ننذرکم بسرعة تلافي جميع الملاحظات خلال 48 ساعة وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ اللازم نظاما ونحملكم ما ينتج عن ذلك من عدوى بسبب تراكم هذه النفايات".

وليس هذا الإنذار الأول الذي توجهه إدارة المستشفى للشركة المسئولة، وإنما بمثابة  انذار نهائي بعد إنذارات سابقة عبرت عن حجم المشكلة.

وفي هذا يشي الوضع بمزيد من التوتر، بعدما دخلت إدارة أمانة الطائف على الخط وحذرت الشركة نفسها من مغبة عدم  التعامل مع النفايات الطبية، وأثر ذلك على البيئة.

إنذار أخير .. مستشفى الملك فيصل بالسعودية يمهل شركات النظافة 48 ساعة لإزالة النفايات
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